De vill skapa en bejakande livsmiljö: "Vi vill förändra synen på äldrevården"

För fyra år sedan insåg Olle och Berra Hillström att deras mamma, då 86 år, behövde komma på ett särskilt boende.

– Vi har en fantastisk äldrevård i Sverige – åtminstone medicinskt sett. De bor tryggt, får bra omvårdnad och rätt medicin.

Livet går sin gilla gång, och den ena dagen är den andra ganska lik.

Det var först i samband med att Olle Hillström för tre år sedan skulle göra en film på ett privat äldreboende i Stockholmsområdet, Temabo, om hur mycket aktiviteter betyder bland många äldre, som han insåg vad som saknades.

– På Temabo har man kultur och aktiviteter som en grundsten i vården. I övriga Sverige är sådana aktiviteter grädde på moset.

På Temabo har man en heltidsanställd aktivitetsledare, en konsertpianist som åker runt mellan boendena, en musikpedagog som använder musiken som verktyg för att få människor att må bättre, en professionell skådespelare som använder dramatik som utveckling och en bildpedagog som hjälper de äldre att uttrycka sig med hjälp av konsten.

– Temabo flödar av liv. De har quiz, de får spela och sjunga varje dag, och de har alltid någon form av estetiskt aktivitet – jag skulle vilja kalla det livsbejakande aktiviteter, säger Olle Hillström.

Besöket på Temabo berörde Olle, och han såg hur man skulle kunna överföra Temabos koncept till andra boenden.

Han tog kontakt med en verksamhetsgrupp i Hudiksvall, bestående av representanter från pensionärsföreningarna i kommunen, och visade intervjun med Olof Ryderberg och de anställda på Temabo. I intervjun förklarade Olof Ryderberg hur de får de boende att må bra och trivas.

– Alla som såg intervjuerna blev lika berörda som jag blivit, och vi var överens om att vi måste göra något liknande.

I verksamhetsgruppen, som numera kallas äldrekulturgruppen, började man tillsammans med ABF Hälsingekusten, som är projektägare, arbeta med en ansökan till allmänna arvsfonden, som även har äldre personer med funktionshinder, som en prioriterad målgrupp.

Den 1 januari 2018 lämnade man in en ansökan på 27,7 miljoner kronor till arvsfonden. För de pengarna skulle man kunna ha livsbejakande aktiviteter på alla kommunens 13 äldreboenden, fem dagar i veckan, året runt, under tre år. Plus att man skulle skapa ett nätverk där Hudiksvall skulle bli centrum för en ännu bättre äldreomsorg, där man sätter den inre människan i centrum.

Nätverket skulle söka kontakt med andra kommuner, bjuda in dem till träffar och delge dem upplägget. Man skulle också ha ett samarbete med vård- och omsorgscollege på Bromangymnasiet, för att locka flera unga att arbeta inom äldreomsorgen.

– Det tog ett halvår, sedan fick vi avslag på vår ansökan, berättar Olle Hillström.

Men vad som var lite ovanligt med avslaget, var att en representant från arvsfonden ringde upp äldrekulturgruppen.

– Han tyckte att vi hade bra idéer, men att det inte var tillräckligt nyskapande, och det är ett av kriterierna för att få pengar från arvsfonden. Så jag frågade om det fanns något nätverk för livsbejakande aktiviteter i Sverige, och det fanns det inte. Jag kan inte tänka mig något mer nyskapande, säger Olle Hillström.

Från arvsfonden ville man också veta vad som skulle hända efter de tre projektåren.

– Vi vill förändra synen på äldrevården. Vi tror att genom det här projektet kommer de boende att bli mer tillfreds. De kommer att behöva mindre medicin, det blir roligare att jobba på äldreboenden eftersom det händer saker hela tiden. Personalen kommer att må bättre, och ungdomar kommer att lockas till äldreboenden när de ser att det händer en massa roliga saker på boendena. Även om projektet inte efter tre år fortsätter i samma omfattning, så kommer det att göra en stor förändring. Nätverket kommer att leva vidare, för att alla kommer att tycka det är viktigt.

Äldrekulturgruppen uppmanades att lämna in en reviderad ansökan, och nu i juni månad postades den till allmänna arvsfonden.

Den nya ansökan är på drygt sju miljoner, och där har man koncentrerat projektet till tre äldreboenden i kommunen.

– I övrigt är konceptet lika. De viktigaste kriterierna är livsbejakande aktiviteter. Vill man inte måla eller dansa, kan man spela kort, gå på promenader, eller titta på gamla bilder, säger Olle Hillström.

I samband med att man satte ihop ansökan gjorde Ulf Sundh i äldrekulturgruppen en reflektion angående prioriteringar.

– Han sa att ifall man drar ner på någonting i skolan blir det våldsamma protester, för vi har alla erfarenhet av att gå i skolan. Drar man ner inom äldreomsorgen blir det inte lika massiva protester, för vi har inte varit i den situationen någon gång.

Om sex–åtta månader får de veta om projektpengarna beviljas eller ej. Får de ett ja, så ligger äldrekulturgruppen i startgroparna, och kan vara igång med projektet till år 2020.

