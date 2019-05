Butiken ute till försäljning – Gröna Systrars ägare: "Är ju trädgårdsmästare, inte florist"

Företaget Gröna Systrar startades upp under 2007 av den nuvarande ägaren Carina Wilhelmsson. Det var dock inte förrän under 2015 som hon valde att expandera företaget och köpte då upp floristbutiken på Drottninggatan, då under namnet Växthuset.

– Jag är ju trädgårdsmästare inte florist, så det har varit otroligt lärofyllt att driva alla delarna av företaget, från trådgårdsdelen till floristbutiken. Men det har blivit lite väl mycket att arbeta 80 timmar i veckan, året runt, så jag har nu kommit till beslutet att fokusera på min passion, trädgårdsmästeriet, säger Carina Wilhelmsson.

Hon specificerar att det är butikslokalen och inte företaget som är till salu.

– Gröna Systrar som företag fortsätter, dock inte som floristbutik. Företaget är min ögonsten och nu vill jag fokusera på det jag tycker är roligast, trädgårdsritningar, hembesök, rådgivning och skötsel. Jag vill så mycket men kände att jag måste välja, och då blir det trädgården, menar hon.

Nu är förhoppningen att hitta en köpare innan hösten.

– Jag kan ju inte vänta hur länge som helst men just nu kör vi på som vanligt, men jag hoppas någon vill ta över lokalen innan hösten. Det är ju fantastiska möjligheter och en upparbetad kundkrets, säger Wilhelmsson.

Vid försäljning, drabbas de idag sex personal, som arbetar i butiken.

– Personalen är såklart jätteledsen över mitt beslut att sälja. Vi har ju blivit som en liten familj.

