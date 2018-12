Beställde ett halv kilo amfetamin från utlandet – misstänks för grov narkotikasmuggling

Det var i mitten på november som polisen via en insats i Hudiksvall kunde gripa en man i 55-årsåldern. Han ska några veckor tidigare ha fört in en större mängd amfetamin till Sverige, via Arlanda.

Han häktades senare samma vecka, på sannolika skäl misstänkt för grov narkotikasmuggling.

Enligt åklagare Lars Göransson ska mannen ha beställt drygt ett halvt kilo amfetamin från utlandet, en mängd som ligger precis på gränsen till att brottet ska anses vara grovt.

– Det har skickats med paket, och sedan hämtats via postombud, säger åklagaren.

Hur den misstänkta smugglingen upptäckts av polisen vill inte Lars Göransson kommentera. Mannen är inte misstänkt för smugglingsbrott tidigare, men har de senaste åren dömts för flera narkotikarelaterade brott. Den häktade nekar till brottsmisstankarna.

– Han förnekar på sätt och vis brott, även om han medger vissa omständigheter, säger Lars Göransson.

Åklagaren är förtegen om hur utredningen nu tas vidare. Under fredagen förlängdes häktningstiden för den misstänkte med ytterligare två veckor. Nu får åklagaren fram till den 28 december på sig att väcka åtal.

Finns det flera personer utöver den häktade som misstänks för inblandning?

– Det vill jag inte gå in på i dagsläget, säger Lars Göransson.

