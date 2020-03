Hudiksvalls kommun i stabsläge – ser över åtgärder om skolor skulle stänga: "Vi är på tårna"

Efter ett stabsmöte inom Hudiksvalls kommun vid 16-tiden, konstaterar kommunchef Bengt Friberg att det finns en god beredskap för att hantera både smittspridning och konsekvenser av coronaviruset covid19.

I Danmark och Norge har man tagit beslut att stänga skolor, men Bengt Friberg bedömer att det ännu inte är är aktuellt i Hudiksvall.

– Vi har en beredskap om det skulle komma en uppmaning från staten. Under fredagen kommer skolorna att se över och förbereda för eventuell fjärrundervisning, säger han.

Om skolorna skulle stängas kommer kommunen också att se till att det finns en viss barnomsorg så att föräldrar med jobb inom samhällsviktiga funktioner kan arbeta.

– Det är något vi har tittat på, och skulle det komma ett sådant besked så står vi på tårna för att vara beredda på konsekvenserna. Det påverkar hela organisationen om många personer måste vara hemma med sina barn.

Kommunen lägger stort fokus på att förhindra spridningen till äldre, den riskgrupp som drabbas värst av det nya coronaviruset. Under hela torsdagen har man jobbat med bemanningsfrågor för att säkra att det finns personal inom äldrevård och hemtjänst.

– Planeringen är att vi ska klara frånvaro på upp emot 20 procent och under en kortare period till och med ännu lite mer. Vi har personer som är tillgängliga för att kunna jobba och vi kommer att samordna rekryteringen via vår egen bemanning, för att kunna förstärka med ytterligare personal om det behövs, säger Bengt Friberg.

Om det skulle bli ett ansträngt läge kan insatserna för hemtjänsten också begränsats enbart det absolut avgörande.

På tisdagen gick kommunen ut med en uppmaning om att undvika onödiga besök på våra vård- och omsorgsboenden, gruppboenden och liknande. Det har lett till en del frågor om varför man inte i stället inför ett strikt förbud.

– Det här är handlar om personers privata boenden, även om vård- och omsorgsboenden det handlar om. Att sätta ett besöksförbud kan vi i princip inte göra. Men vi är väldigt tydliga i att man absolut inte ska besöka våra äldre i det här läget, säger Bengt Friberg.

Under stabsmötet beslutade kommunen även att hålla gymanläggningar som kommunen äger och driver stängda tills vidare, samt att minska grupperna under besök till Mulle Meck. Under stabsmötet beslutade man också att se över hur städrutiner i kommunens lokaler kan behöva justeras.

Att en person i kommunen nu konstaterats smittad av det nya coronaviruset vill kommunchefen inte kommentera, men uttrycker förståelse för invånarnas oro.

– Jag har full förståelse för den oro som finns, över vad som är på gång i världen, men jag tycker att man ska känna sig trygg med den beredskap vi har i kommunen, vi har varit i beredskapsläge under en längre tid och jag har svårt att se att vi skulle bli tagna på sängen säger han och fortsätter:

– Man ska ta det på allvar men inte bli förskräckt. Och så har man ett stort individuellt ansvar att följa rekommendationer och sköta handhygienen bland annat. Ska vi klara det här bra måste vi hjälpas åt, och jag tycker att det finns tydliga signaler att vi gör det i kommunen.