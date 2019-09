Det var ett kraftigt regnfall som drog in under måndagseftermiddagens slut. Skyfallet orsakade att det läckte in vatten i bland annat Hiabs lokaler och Aktivitetsfabrikens lokaler i Hudiksvall.

Även badhuset i Hudiksvall drabbades av översvämning och Hudiksvalls kommun meddelade under måndagskvällen att badhuset därför skulle hålla stängt under tisdagen. Eventuellt kan badhuset tvingas vara stängt fler dagar, kommunen väntas fatta beslut om detta under tisdagen.