Öppna dörrar till helahälsinglands redaktioner – läsare guidas till bättre digital upplevelse

Under de kommande veckorna håller Helahälsingland skräddarsydda kurser tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, för att läsare ska få ut det mesta av tidningen digitalt. Utbildningen i Hudiksvall är redan fullbokad och en väntelista har börjat fyllas på för ytterligare ett tillfälle.

Utöver det har helahälsingland öppna dörrar med digitalskolor på flera orter. Under två förmiddagar bjöds allmänheten in till HT:s lokaler för att bland annat få hjälp med att bli pluskund och att logga in.

– Under kursen på onsdag kommer det att vara fokus på hur man använder det digitala funktionerna och hur man kan göra personliga inställningar. Men det är ingen självklarhet för alla att logga in med sitt konto på e-tidningen eller på sajten, därför har vi också öppet för att kunna erbjuda den hjälpen till alla, även för de som inte deltar i kursen, säger Jennie Majgren, privatmarknadsansvarig för Mittmedia Hälsingland.

Många frågor brukar handla om hur man kommer åt materialet via e-tidningen eller sajten.

– Vi får också många frågor om vad som ingår. Många vet inte att man har tillgång till allt material digitalt när man redan har papperstidningen, att man som pluskund har tillgång till alla Mittmedias titlar via nätet, eller att det kommer en e-tidning även på söndagar. Men det kommer också många frågor om hur man gör för att få pushar från en specifik ort eller ställer in personliga val i appen, säger Jennie Majgren.

Det kommer även att hållas öppna hus på fler orter i Hälsingland under de kommande veckorna.

Intresset för digitalskolan har varit stort – och redan på måndagen var det en lång kö.

En av besökarna under onsdagen var Mona Ernstsson, som haft problem med att logga in på grund av en ändrad mejladress. Hon tycker att det finns många fördelar med att läsa Hudiksvalls Tidning digitalt.

– Jag tycker att jag får ut lika mycket av att läsa e-tidningen som att läsa papperstidningen. Jag läser både via surfplatta och telefonen där jag har pusharna inställda. Så jag använder det så mycket som det går, säger hon.