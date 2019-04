Lokala dragplåster och "Så mycket bättre"-stjärna klara för Hudikkalaset

Sedan tidigare är artister som Laleh, Timbuktu, Tjuvjakt, Gustaf & Viktor Norén och Mares klara för Hudikkalaset som firar tio år i sommar.

Nu har listan fyllts på med Albin Lee Meldau, Casper The Ghost och Yung Hannes.

– Våren är här och sommaren börjar plötsligt bli greppbar. Innan månadens slut kommer vi ha cementerat lineupen till en festival som går mot nya rekord. I dag släpper vi tre akter som alla stått högst upp bland folkets önskningar inför sommaren, säger Erik Ohlsson, festivalgeneral, i ett pressmeddelande.

Albin Lee Meldau gjorde succé i TV4:s "Så mycket bättre" under hösten och efter en utsåld vinterturné kommer han att ge sig ut på vägarna igen i sommar. Debutsingeln "Lou Lou" och den från början egenutgivna EP:n "Lovers" har omfamnats av publiken och ända sedan starten 2016 har Albin Lee Meldau varit populär internationellt.

2018 släpptes hans första album "About You" och därefter har han även släppt den avskalade höjdpunkten "The Purgatory Sessions".

Även förra året var Casper The Ghost den mest önskade akten till Hudikkalaset och spelningen blev senare utsedd till "Hudikkalasets bästa spelning genom tiderna". Med låtar som "Bound", "Waste My Time" och "I Don´t" har Casper The Ghost sedan 2017 övertygat den unga touch screen-generationen att det är dags att börja tro på spöken.

Med sin melodiska trap öppnade Yung Hannes festivalen förra året och i sommar är han alltså tillbaka. Låtar som "Louis Vuitton", "Late" och "Colder" har satt Yung Hannes på trapkartan och innan sommaren kommer debutalbumet ut.