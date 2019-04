Emelie från Hudik släpper sin första raplåt: "Det kom en story till mig som jag ville berätta"

Under Me too-manifestationen på Sergels torg gjorde Emelie Arborén från Hudiksvall sin debut inom poetry slam. Hennes texter blev med tiden allt mer rytmiska och övergick snart till rap. Den 12 april släpper hon sin debutsingel Allt som glittrar under artistnamnet Lyra.

– Jag vill förmedla känslor och historier folk kan känna igen sig i, säger Emelie Arborén.