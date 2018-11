Digitalisering av hemtjänsten kritiseras – kommunen: ”Ersätter inte mänsklig kontakt”

Mejra Eriksson har tidigare arbetat som undersköterska i 20 år och med sin erfarenhet tycker hon att äldre alltid hamnar i kläm när det ska göras besparingar. Hon menar att det börjar gå för långt med den digitala tekniken som används inom hemtjänsten och att resurserna i stället skulle kunna användas för att anställa mer personal, något hon skrivit om i en uppmärksammad insändare: Vet ni beslutsfattare hur många alvedon en kram motsvarar?

– Man plöjer in pengar på teknik som krånglar och tar tid från de äldre. Det skapar en otrolig otrygghet när det mänskliga försvinner och i längden tror jag inte att det blir billigare. Jag tycker att det fruktansvärt. I många fall så är hemtjänsten den enda kontakten man har med andra personer och tekniken kan aldrig ersätta mänsklig värme, säger Merja Eriksson.

Hon ser att den digitala tekniken kan vara en fördel i vissa fall, till exempel de larmknappar som kopplas direkt till personalen. Men i andra fall kan det i stället vara en nackdel. Ett exempel är nattkameror som används för att titta till äldre under natten i stället för att göra besök.

– Det är svårt att förklara för en 80-åring idag hur en kameratillsyn fungerar. Dessutom känns det otillräckligt – om en kamera visar en ryggtavla på en person under natten och allt ser lugnt ut så gör man inget besök. Men det kan ju se lugnt ut för att personen som ligger där har haft en hjärtattack. Det känns inte vattentätt, säger hon.

I dag använder sig cirka tio personer med kommunal hemtjänst av Nattfrid, digitala tillsyn under nätterna. Tobias Mangseth, välfärdsstrateg på Hudiksvalls kommun, tycker att det borde vara fler.

– Jag tycker att man ser jättebra på kameran, den funkar bra i mörker, det går att zooma och panorera i både sidled och höjdled, så att man till exempel kan se om personen andas normalt. Jag skulle också vilja se att det används under dagarna. Om man har en fysisk tillsyn per dag så skulle man kunna ha ytterligare tre digitala tillsyner via kamera och högtalare för att få en bättre kontakt, säger han.

Men Merja Eriksson tycker också att att tekniken kan vara tidskrävande för personalen.

– Det händer ofta att det blir problem med tekniken, till exempel med telefonerna där man har sin dagliga planering, och det är tid som tas från de äldre. Man lurar sig själv när man lägger resurser på det här i stället för att satsa på kvalitetstid för våra äldre. Jag tycker att man har börjat digitalisera för tidigt, säger hon.

Det håller Tobias Mangseth inte med om.

– Digitaliseringen går inte för fort, det skulle snarare kunna gå snabbare – och det vi använder idag skulle jag vilja se en utökning av. Vi skulle behöva öka takten för att möta upp antalet äldre kontra antalet personer som arbetar inom omsorgen. Det handlar alltså inte om att ersätta besöken utan att se hur möjligheterna utökas med hjälp av tekniken, säger han.

Henrik Persson, ordförande för social- och omsorgsnämnden i Hudiksvall menar att digitaliseringen är nödvändig inom alla kommunens verksamheter.

– Det betyder inte att den mänskliga kontakten ersätts. Digitaliseringen är till för att öka kvaliteten och att effektivisera, det ska inte få några negativa konsekvenser. De tekniska hjälpmedel som används inom hemtjänsten bygger helt och hållet på frivillighet. Den enda tekniska delen som faktiskt ersätter personal är nattkameran, men vill man inte ha det utan i stället en tillsyn från nattpatrullen, så kan man välja det, säger han.

Förutom nattkameran håller kommunen just nu på att implementera det nyckelfria låset, där personalen kan använda mobilen för att låsa upp när de närmar sig kunden. Ett annat exempel är spisvakter som stänger av spisen om en platta blir för varm för länge. Det har inte gjorts någon utvärdering av användningen av den digitala tekniken nyligen, men Tobias Mangseth tror på den digitala utvecklingen inom omsorgen.

– Det används relativt mycket teknik inom hemtjänsten i Hudiksvall, och kunderna har varit väldigt tillmötesgående när det gäller implementeringen av nyckelfria lås, de ser vilken nytta det kan göra för att kvalitetssäkra besöken.

Om vi i framtiden kommer att få hjälp av robotar i hemmet i stället för personal återstår att se. I takt med att den digitala tekniken utvecklas i rasande takt förändras också våra vanor och förmåga att använda oss av den.

– Det mänskliga kommer alltid att behövas på ett eller annat sätt. Men när yngre generationer hamnar i behov av hemtjänst i framtiden så kanske man vill ha mer digital teknik i hemmet. Det finns olika definitioner och aspekter av robotar, det behöver inte betyda att man har en manick i hemmet som ska hjälpa till, utan det kan vara en robot som utför en administrativ syssla. Det handlar inte bara om att underlätta för personalen, utan också att ge en större självständighet till kunderna.

