55 miljoner visningar av översvämningsskydd – företaget expanderar: "Vi gick från försäljning i 12 till 31 länder"

Det var en video som visar hur Boxvallen förhindrar en översvämning som gav rejäl skjuts åt försäljningen, när den uppmärksammades på webben av miljontals tittare.

– Räddningstjänsten i Sundsvall prövade Boxvallen genom att simulera en översvämning, typ störtregn på en gata. Den visade hur vattnet viker av efter kanten på boxvallen och hindrade en översvämning. Vi publicerade videon på webben, säger Sigurd Melin, vd på NOAQ.

I höstas lades samma film på sajten Genius Inventions och har hittills visats 55 miljoner gånger.

Efter den stora uppmärksamheten började företagare som ville bli återförsäljare att höra av sig från flera länder.

– Vi gick från försäljning i 12 till 31 länder och det kan bli fler, säger Sigurd Melin.

Förra året exporterades 98,5 procent av produktionen, i år är det 100 procent.

– Vår största kund är Japan, följd av Schweiz och USA, säger Thomas Brunzell.

Det är klimatförändringar som ökat risken för översvämningar som i sin tur genererat ökat intresse och försäljning av översvämningsskydd i världen.

– Japan är ett översvämningsdrabbat land och de köper in med framförhållning. När vi sålt i Sverige så är det ofta efter en översvämning, säger Sigurd Melin.

Den nya Boxvallprodukten som nu lanseras är ett par decimeter längre, men inte mycket tyngre.

Läs mer: Det extrema vädret blir allt vanligare

– Jag brukar förklara att en sektion Boxvall som väger ett par kilo, motsvarar ett ton med sandsäckar, säger Thomas Brunzell.

Om orderingången fortsätter öka måste företaget nyanställa. NOAQ håller till på Forssåns industriområde, i det hus som en gång var labb till den nedlagda massafabriken

– Vårt huvudkontor är i Näsviken och det vill vi fortsätta med. Först så fyller vi det här huset med anställda efter behov, säger Sigurd Melin.

Den ökande orderingången har lett till ändrade produktionssätt.

– ALMI Invest gick in med kapital för vi skulle kunna att ta fram mallar för att formspruta nya Boxvallsektionerna. Det är dyrt att ta fram formen, men det går mycket fortare att producera.

Läs mer: Sjön som kan stiga en meter under vårfloden

Tillverkningen av den nya Boxvallen sker i Anderstorp.

Privatpersoner kan använda produkten för att skydda sitt hus. Även om Boxvallen håller emot vattnet så kan det ändå ta sig in bakom den, via dräneringar eller om marken under är otät.

– Så man får inte glömma att ha en länspump innanför, säger Ann Blanche-Sahlqvist, ekonomiansvarig på NOAQ.

Thomas Brunzell visar ett inramat tackbrev från återförsäljaren i USA, där en kund skriver:

Den fungerar verkligen!!!! räddade mig från att söka nytt miljondollarkrav för översvämning

– Det sker översvämningar på många fler platser än vad som rapporteras i nyheterna. Vi har till exempel fått förfrågan från Saudiarabien om att köpa Boxvallen. Ett land som vi inte direkt förknippar med översvämningar, säger Thomas Brunzell.

Idén med den ursprungliga uppblåsbara tubvallen lanserade Sigurd Melin redan 1997.

– Den är fortfarande bäst på att stoppa en översvämning om det är ojämn terräng, säger han.

Läs mer: Trots öppna dammluckor hotar ån att översvämma