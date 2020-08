Hudiksvall upp i tvåans topp – kantliraren fixade ny stark vändning: "Jag drev och drev och drev"

Kan en intensiv halvsäsong vara modellen som (äntligen) kan lyfta Hudiksvall upp i ettan?

Efter fjolårets mellansäsong är ett vässat HuFF kraftigt på gång igen, och har hitta tillbaka till sin identitet som notoriskt topplag.

Redan hemmapremiären mot Lidingö (3–2) var löftesrik, inte minst en mycket stark första halvlek.

I den andra matchen, borta mot Fanna, fick laget plocka fram bästa kämpaglöden och kunde efter paus vända 0–1 till seger med 2–1 efter ett sent och snyggt mål av nye explosive kantliraren Araya Zerai.

Lördagens omstart på Danderyds Gymnasium bjöd på en favorit i repris.

– Vi hade lite otur när de kunde ta ledningen, vi förtjänade inte att ligga under efter en bra start och flera vassa chanser, säger Araya Zerai – som själv hade en av de hetaste när han klev in i straffområdet och bara skulle lägga in bollen - men målvakten hann tillbaka för att rädda.

– Jag letade efter Abdulmannan (Khalil- toppforward) först, jag säker alltid efter Abdulmannan. Men så fick jag försvarare emot, och dribblade bort dem och till slut hade jag inga andra alternativ än att skjuta. Men det var lite blött i gräset och jag halkade till, säger Araya Zerai.

Det var väldigt nära ledningsmål även när Kion King drog på en kanonskott och en back kunde nicka bort på mållinjen.

I stället kom en olycklig rensning som studsade fel och gav hemmalaget ett friläge gratis.

– Vi vek ned oss lite i slutet av halvleken, men sade i paus att vi skulle fortsätta som vi började matchen. Men att vi skulle försöka rulla boll lite högre upp, säger Zerai.

Det gav också snabb effekt.

Cihan Sener blev kraschad i straffområdet, och tog straffen själv. Men första skottet tog i ribban, då höll sig Araya Zerai framme med en nick som gav ny retur och till slut kunde Cihan Sener trycka in bollen i nät.

– Precis som mot Fanna fick vi ett tidigt och viktigt mål efter paus, säger Zerai.

Som bara några minuter senare satte högsta fart på kanten.

– Jag drev och drev och drev, och ingen Abdulmannan att spela till. Då var det bara att skjuta, så grymt kul att den gick in. Särskilt som ny i laget är det väldigt skönt att avgöra matcher, säger Araya Zerai.

Det kunde också – och borde kanske – ha blivit fler mål.

– Jo, jag hade tre-fyra rena frilägen, men fick sån kramp att det inte gick alls. Jag brukar aldrig få kramp, men det var väldigt varmt också.

Hudiksvall kunde ganska säkert bevaka en bräcklig ledning, släppte inga värre chanser och klev upp i toppen av tabellen.

– Nu är det bara att fortsätta, spela varje matchs om det vore en final. Och försöka göra lite fler mål, så det slipper bli så stressigt mot slutet, säger en glad Araya Zerai.

MATCHFAKTA

Division 2 Norra Svealand

Stocksund–Hudiksvall 1–2 (1–0)

Mål: 1–0 (38) Petter Soelberg, 1–1 (53) Cihan Sener, straffretur, 1–2 (57) Araya Zerai.

Domare: Nael Ghazi Shabo, Torshälla.