Hudiksvall redo för tuff bortamatch i livesända återstarten: "Vill äga matchbilden"

Klockan 14:30 på lördagen är det dags för avspark på Danderyds Gymnasium för ett Hudiksvall som har öppnat serien starkt. Laget står efter två omgångar på maximala sex poäng och kan vid vinst mot Stocksund cementera sin position i tabelltoppen.

Något som lagets tränare dock säger att de inte lägger någon större vikt vid.

– Det låter klyschigt, men vi kommer spela varje match som om det vore den sista och trycka på det vi är bra på, och då vet vi att det kommer räcka långt. Spelar vi våra kort rätt har vi chansen att vinna mot alla med det här laget i division 2, allt annat vore larvigt att säga, säger Benny Dahlin.

Han menar att det är en tuff bortamatch som väntar och förväntar sig en jämn matchbild.

– Det är ett lag som vi hade en stor utmaning med i fjol. Vi kryssade mot dem hemma och fick rejält med stryk i bortamötet. Vi respekterar motståndet, det är ett bra lag vi möter. Alla från Stockholmsregionen har ju spelare från akademier till de stora Stockholmslagen, så det kommer bli tufft. Men vi vill äga matchbilden och vara luriga och spela ett anfallsspel som vi är bra på. Sedan har vi visat en stor kämpaglöd tidigare, så vi får trycka på att ha med den.

Dahlin säger att han har bra koll på lördagens motståndare och är på det klara med vad som behövs för att hans lag ska gå vinnande ur striden.

– Jag har faktiskt sett en match med Stocksund så vi vet vad vi möter. Vi har lite grejer som vi alltid tänker på, att löpa, vinna dueller, vanliga saker som låter klyschigt men som är viktigt. Sedan finns det tekniska svårigheter då det är naturgräs där, så det har vi faktiskt tränat på.

Under sommaruppehållet har laget efter en inledande ledighet varvat upp träningen och hunnit med att spela två träningsmatcher mot Ljusdals IF och Forsa IF som hör hemma i division 5 respektive division 4. Tränare Dahlin menar att det trots nivåskillnaden på lagen de mött har varit givande matcher.

– Det vi tar med oss är att vi vill ha vissa rörelser i förhållande till vandra ute på planen. Det får vi ju öva på oavsett vilka vi möter. Sedan har vi ju spelat på naturgräs också. Vi vill även spela försvarsspel på ett sätt som är lika oavsett vilka vi möter. Sedan är det lättare att lyckas ju lägre division laget vi möter kommer ifrån. Men ambitionerna är desamma. Vi har fått ut mycket av de matcherna.

Det även skett en del förändringar i truppen under sommaren då laget har tappat Albin Axelsson och William Lydén till Sundvallslaget Kubikenborgs IF. Benny Dahlin öppnar för att det kan komma att hända mer i truppen under säsongen.

– Vi har fortfarande en slagkraftig trupp men vi jobbar på att eventuellt få in en eller två spelare för att få upp konkurrenssituationen på mittbackspositionen.

Sporten sänder matchen mellan Stocksund och Hudiksvall live med start klockan 14:25 lördag den 8:e augusti. Ni hittar den här.