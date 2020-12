Hudiksvall gav topplaget en hård fajt – nöjd tränare trots förlust: "Säsongens bästa match"

Hudiksvall kom aningen stukat till lördagens match efter fredagens mer tveksamma insats, och förlust i sudden, mot Nyköping.

Men i Björkängshallen i Huddinge blev det helt andra och betydligt bättre takter, och det dessutom mot suveräna topplaget i östra ettan.

– I tre perioder var det här säsongens bästa match, vi hade så många chanser att avgöra men blev i stället jättehårt straffade. Sett till helheten så var vi faktiskt värda att vinna, konstaterar tränare Lars "Lillis" Lövblom – mycket nöjd med ungefär allt utom själva resultatet.

Återigen var det ett veritabelt bombardemang från HHC – som vann skotten både mot Nyköping (49–25) och mot Huddinge (39–20) klart.

Men totalt 78 skott på de senaste två matcherna gav alltså bara fyra mål.

– Det är så klart för dålig utdelning. Men vi ligger fortfarande lite för mycket vid sidan av och inte framför målet, i de situationerna kan vi bli mer rejäla, säger tränare Lövblom.

I lördagens mer skärpta match mot Huddinge fick HHC också chansen i ett gäng powerplay – men utan resultat.

– De chanserna hade vi förtjänat, de hängde inte riktigt med när vi satte fart. Vi hade många bra lägen även i powerplay, slarvade bort en del och kan vara mer effektiva i andra.

Trots fyra powerplay i andra perioden var det där som Hudiksvall tappade matchen, när hemmalaget kunde göra periodens två mål (det andra med bara 15 sekunder kvar) och gå från 1–1 till 3–1.

I den täta tredje perioden hjälpte det inte att coach Lövblom plockade dagens målvakt Oliver Tornerefelt med drygt två minuter kvar, topplaget Huddinge kunde hålla undan till sin 18:e seger på 21 matcher.

Därmed väntar en sällsynt dramatisk slutspurt när grundserien avslutas med tre täta matcher i slutet av nästa vecka, varav två högoktaniga länsderbyn mot Strömsbro.

I kampen kring strecket, och om de sista platserna i Allettan, handlar det främst om tre lag där det just nu är fördel för Hudiksvall, med en match mer spelad tre poäng före just Strömsbro – men just under strecket jagar också Hanviken med fler hängmatcher kvar för tänkbara poäng.

– Vi ser fram emot en rolig vecka, vi har med oss så mycket positivt från den här matchen. Med den energi och fysik vi visar i dag så kommer målen att komma, så är det bara, säger Lars "Lillis"Lövblom.

Några spelare som du tycker förtjänar extra beröm?

– Det viktigaste var att ingen föll ur ramen i dag, det var första gången på länge som alla var med och bidrog samtidigt. Samtidigt går det att nämna spelare som Andreas Söderberg, han har växt ut till en gigant på backsidan. I offensiven sticker Linus Hedman ut lite extra, han skapar så mycket och oroar hela tiden motståndarna.

MATCHFAKTA

Hockeyettan – Östra

Huddinge–Hudiksvall 3–1 (1–1, 2–0, 0–0)

Mål, period 1:0–1 (12.27) Marcus Sirén (Aaron Ryback), 1–1 (13.31) Joakim Hälleström (Alexander Svensson, Fredrik Falk).

Period 2: 2–1 (11.06) Rasmus Dahlberg-Karlsson (Joakim Hälleström, Alexander Svarvén), 3–1 (19.45) Tim Kämpeberg (David Ljusbo, Alexander Svensson).

Skott: 20–39 (9–16, 7–13, 4–10).

Utvisningar: Huddinge 7 x 2, HHC 3 x 2.

Domare: Alex Eriksson.

Publik: 8.