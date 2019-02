Stora idoldrömmar tog plats i Hudiksvall – se bilderna och klippen här

► Se klippet från lördagens Idol-audition här

Vid 11-tiden på lördagsförmiddagen var det en rejäl kö utanför stationshuset i Hudiksvall. Idols förturné lockade sångare med stora drömmar, både från trakten och långt ifrån. Först i kön var Matilda Sundberg från Östersund.

– Det här är min dröm, jag har alltid velat söka men jag har varit för ung, säger hon.

Men nu är hon 16 år och har passerat åldersgränsen för att vara med i programmet, och satsar på att bli Sveriges nästa idol.

Och trots att hon var först ut med att sjunga framför teamet och kameran var hon inte nervös.

– Jag är van vid att sjunga för folk. Om jag går vidare så är det en dröm som går i uppfyllelse, det skulle vara underbart, säger hon innan hon tillsammans med sin gitarr framför I know I'm not the only one med Sam Smith.

Under Idols så kallade förturné är juryn inte med för att bedöma sångarna direkt. De som deltagit kommer i stället att få besked om de har gått vidare eller inte om en månad.

Efter en spänd och nervös väntan var det dags för Magnus Käller från Iggesund att greppa mikrofonen för att sjunga Vart jag än går av Stiftelsen. Efteråt var han lättad och glad.

– Jag tycker att jag gjorde bra ifrån mig, nu känns det bra. Om jag går vidare så kommer jag att vara mest nervös över juryn, säger han.

I kön utanför stationshuset står Eugene Rugumaho, som har deltagit i en Idolaudition tidigare då han gick hela vägen till slutfinal.

– Men det gick inte så bra när vi skulle sjunga a cappella, jag blev så nervös och stressad. Nu ska jag sjunga Dancing on my own i min egen tolkning. Det är mycket kärlek och känsla i låten och jag har tränat en hel del innan så nu är jag taggad, säger han.

Tillsammans med tre kompisar står också Celine Frövall, Hudiksvall, i kön och väntar på sin tur för att komma in till mikrofonen.

– Det känns nervöst, men kul att testa. Jag har alltid sjungit mycket hemma och dansat jättemycket så jag har velat söka till Idol hela livet, säger hon.

Alfred Johansson och Anton Bergström väntar också i kön med sina gitarrer, och passade på att fundera på vad de skulle sjunga.

– Jag bestämde mig för att gå hit för 24 timmar sedan, mest för att få feedback och veta om man är bra. Det är sällan man får kritik när man spelar, säger Alfred Johansson.

– Målet är att hålla på med musik på heltid, och det här är ju en chans att få göra det, säger Anton Bergström.

En som är van att synas i tv-rutan är Alma Kalsson, som hittade kärleken i Hälsingland under en period, genom programmet Bonde söker fru. Nu bor hon i Umeå och har bestämt sig för att försöka satsa på musiken.

– Jag har sjungit hela mitt liv och det är musiken jag helst av allt vill livnära mig på. Jag hoppas på att kunna påverka andra på ett bra sätt, och det är lättare om man når ut till många. Jag är inte så nervös för kamerorna, men man blottar sig ju ändå ganska mycket och jag är lite nervös över att de inte ska märka vad jag ser i mig själv, säger Alma Karlsson.

