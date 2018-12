Martin Sturfält redo för Stenhammars pianokonsert i Hudiksvall: "Ett kraftprov att jämföra med ett maratonlopp"

Visst låter det litet som Rachmaninov? Martin instämmer när vi sätter oss ner och pratar efter repet.

De var samtida.

– Men det finns inte en chans att Wilhelm Stenhammar kunde ha hört något av Rachmaninov, fastän de var nästan jämngamla. Men säkert fanns den här musiken i luften då, alla simmade i samma vatten, då runt 1893 i Berlin, tror Martin Sturfält som är oerhört kunnig när det gäller det mesta och framför allt om Stenhammar, som är det aktuella ämnet för vårt samtal.

Wilhelm Stenhammar var en oerhörd begåvning, berättar Martin. Han tog egentliga inga lektioner i komponering, däremot i pianospel. Men han började komponera redan som barn och skrev sin första pianokonsert vid blott 22 års ålder. Då bodde han i Berlin och hade studerat piano för Heinrich Barth under ett år. Barth var en pedagog som kände både Brahms och Clara Schumann.

Så kanske är inspirationen för den unge Wilhelm snarare Brahms? Han hade nämligen debuterat året innan med just Brahms första pianokonsert i Stockholm.

– Det är helt otroligt att den här musiken är skriven av en 22-åring, säger Martin som är helt tagen av musiken. Den är romantisk, dramatisk, kraftfull och lyrisk. Ett kraftprov att spela, säger Martin och jämför med ett maratonlopp.

Stenhammars första pianokonsert blev en sensation och ledde till att Wilhelm fick spela den med de allra största orkestrarna, som med Berlinfilharmonikerna under ledning av Richard Strauss, dessutom i Dresden och Hallé i Manchester bland annat.

Wilhelm Stenhammar var blygsam och hade dåligt självförtroende men uppskattades storligen av både Sibelius och Carl Nielsen. Själv blev han chefsdirigent i Göteborg och framförde ofta musik av sina skandinaviska kolleger men nästan aldrig sin egen musik.

Efter hans död föll Stenhammars orkestermusik till stor del i glömska. Vid tiden mellan världskrigen var klimatet för musik ett helt annat. Då skydde man det romantiska till förmån för det moderna, sakliga eller det mycket gamla.

Men nu börjar allt fler upptäcka vilka kvaliteter det finns i Stenhammars musik.

Det fanns ett piano i hemmet, pappa var amatörpianist. Och när jag blev gnällig satte mina föräldrar mig vid pianot och då var jag nöjd och glad.

Det är tack vare Martin Sturfält som vi nu får chansen att höra pianokonserterna. Hans andra pianokonsert spelade Martin med Gävleorkestern så sent som i maj i år.

Att Martin skulle framföra den första redan sju månader senare, det var något att längta till, skrev Camilla Dal i sin recension då i maj. Och något som Martin Sturfält själv förespråkade.

Och nu är alltså stunden kommen.

Det är första gången som Martin Sturfält spelar hans första pianokonsert, liksom det är första gången som orkestern spelar verket. Även för dirigenten, Kristiina Poska, är verket nytt och solist och dirigent hade mycket att konferera om efter första repetitionstillfället.

– Den är som ett oskrivet blad, säger Martin, med förhoppningar att Wilhelm Stenhammars musik kan få en renässans även internationellt.

Så hur upptäckte Martin just Stenhammar?

Han berättar att det var en studiekamrat under åren på Ackis i Stockholm som tände gnistan. Han spelade en av Stenhammars sonater för piano och Martin var helt såld.

Annars var attityden beträffande Stenhammar i Sverige ganska sval, litet, ja, ja, jo, jo.

Men under de tio år som Martin studerade i London mötte han en helt annan reaktion. Där konstaterade man förvånat att det här var ju ”rather good”. Inte dumt alls.

Martin Sturfält skulle egentligen bli organist, inspirerad av sin farfar som var lärare och kantor. Han hade börjat spela piano redan som fyraåring.

– Det fanns ett piano i hemmet, pappa var amatörpianist. Och när jag blev gnällig satte mina föräldrar mig vid pianot och då var jag nöjd och glad, berättar han.

Han kom in på Musikaliska akademin i Stockholm och fick veta att för att bli en bra organist så måste han även studera piano. Och där blev han fast.

Och hur ser framtiden ut?

Martin har flera uppdrag fram till jul. Men sen har han ett par lugna månader när han kan snickra på huset som familjen håller på att bygga. Han har nyligen bildat familj och älskar att bo på landet utanför Flen.

– Det blir så konkret att hålla på och snickra och se resultat. När jag har suttit och övat i flera timmar finns det inget påtagligt att ta på, säger Martin som verkar älska att sitta vid pianot timtals.

– Om man övar mycket blir man duktig på att öva, säger han.

Kerstin Monk

Martin Sturfält

Född: I Katrineholm 1979

Utbildning: Började spela piano vid 4 års ålder. Har studerat på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och på Guildhall School of Music i London. Hans huvudsakliga lärare har varit Esther Bodin-Karpe, Stefan Bojsten, Paul Roberts och Ronan O'Hora. Har vunnit många tävlingar och har en imponerande karriär, både som solist med orkester och vid soloaftnar liksom med kammarmusik. Som solist har han samarbetat med framstående dirigenter som Herbert Blomstedt, Sir Mark Elder, Andrew Manze, Thomas Dausgaard, Vasily Sinaisky och Alexander Vedernikov med orkestrar som Halléorkestern i Manchester och the New London Sinfonia i England samt med samtliga svenska symfoniorkestrar Hans inspelningar av Stenhammar för Hyperion Records har tagits emot mycket positivt.

Bor: På landet utanför Flen

Familj: Hustrun Karna, lärare i kontrabas, sonen John, snart sju månader