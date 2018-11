Långa köer vid öppet hus på Hudikgymnasiet: "Finns ett stort intresse"

Under onsdagskvällen öppnade Hudikgymnasiet upp dörrarna och bjöd in till öppet hus. Ett hundratal intresserade hade kommit för att titta på gymnasiets utbildningar.

– Vi ser att intresset för vår skola blivit allt större sedan vi gjorde flytten in till stan, berättar Lena Lingman, rektor för Hudikgymnasiet.