Hudik Gospels julkonsert sålde fullt hus – få ett smakprov här

Under fredagskvällen drog Hudik Gospels julkonsert i gång på Höglidenkyrkan. Till tonerna av afro-amerikansk gospel firade man in julen inför den fullsatta lokalen.

– Vi var tvungen att sätta in en extrakonsert då biljetterna sålde slut, innan körsångarnas anhöriga ens hann boka, berättar Ing-Marie Mårtensson, ordförande i föreningen.