Glöm nakna åhörare – Hudikpublik fick proffsknep från kändisexperten: "Var den bästa retoriska versionen av dig själv"

Den gamla retoriken sa att man ska stå axelbrett, tala från diafragman och artikulera. Men Elaine Eksvärd, föreläsare, författare och ofta anlitad som retorikexpert i medier, menar att modern retorik ser annorlunda ut.

– Den nya normen är att man ska vara autentisk. Det är man genom att vara den bästa retoriska versionen av sig själv. Din bästa förebild är du själv när du talar i ett sammanhang när du känner dig fullkomligt fri och som dig själv. Kan du ta med dig den personen i professionella sammanhang så är du oslagbar, säger hon.

Det var ett av många tips hon delade med sig av på Kulturhuset i Hudiksvall under onsdagskvällen, under en föreläsning som arrangerades av Hälsinglands Sparbank och Hudiksvalls Affärskvinnor. Biljetterna sålde snabbt slut och det var övervägande kvinnor bland publiken. Därför passade Elaine Eksvärd också på att rikta sina råd till just dem.

– Kvinnor blir generellt bestraffade när de är trovärdiga – till exempel att man får höra att man är kaxig fast man kanske bara är rak. Jag vill ge dem så mycket svar på tal som jag bara kan.

Läs även: Så går vi vidare efter #metoo – känd opinionsbildare drog fullt hus

Det som enligt Elaine Eksvärd är viktigt att tänka på är att ha status i kroppsspråket, inte ursäkta sig själv, att sänka tonen i slutet av meningarna, att våga ta konflikter, sätta gränser och ta plats. Men det är inte naturligt för alla.

– Jag tror att man ska tänka att det inte är du själv som ska ta plats - utan ditt budskap. Det är helt okej att vara blyg men ändå vilja få ut sitt budskap, det gäller bara att man förbereder sig mentalt och tänker att det inte handlar om mig utan om det jag vill ha sagt. Jag blev så förälskad i retorik när jag började plugga det så för mig är det så enkelt att ta plats för jag vill ge den platsen till retoriken. Den mentala genvägen tror jag kan ge väldigt många mod, säger hon.

Att våga ta en konflikt är också en utmaning, inte minst i Sverige – nordens mest konflikträdda land, menar Elaine Eksvärd.

– Många lösningsorienterade människor kallar sig själv bråkiga eller jobbiga och det tycker jag är fel, säger hon.

Men för att bli bra på att prata inför andra, argumentera under ett lönesamtal eller göra en jobbintervju krävs det träning. Ett råd från Elaine Eksvärd är att i stället för att bara vara lättad när en presentation eller ett samtal är över snarare tänka: hur kan jag göra det tio gånger bättre nästa gång?

Läs även: Carolina Klüft berättade om sin framgångsrika idrottskarriär – föreläste i Järvsö

Och trots att hon själv arbetat med retorik under många år så har även hon kommunikationsutmaningar.

– Det har alla av något slag, beroende på vad man har varit med om. För mig är utmaningen att ha tillit till män – för min pappa var en dålig man och utnyttjade mig sexuellt i åtta år. Men jag nöjer mig inte med att kalla det för en utmaning, jag tänker övervinna den genom att aktivt börja lita på folk, säger hon.

Arrangörerna var nöjda med att föreläsningen drog fullt ut, och tror att kvinnliga nätverk kan gynnas av råden från Elaine Eksvärd.

– Det är jätteroligt att två kvinnliga nätverk kan göra det här tillsammans. Kommunikation är något alla behöver arbeta med oavsett om man är företagare eller privatperson, säger Anna Karin Edeborg, Hälsinglands Sparbank.

– Det här med kommunikation är a och o, och Elaine är en väldigt rolig person att lyssna på, hon är otroligt kunnig. Det är jätteroligt att det har dragit så mycket folk, säger Karin Edman, Hudiksvalls affärskvinnor.