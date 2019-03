Anders firar tio nyktra år: "Enda sättet att behålla mitt drogfria liv är att ge bort det till andra"

– Hela mitt liv var jag som en fyrkant som skulle in i det runda hålet. Det gick ju aldrig, säger Anders "Soda" Ström.

Många faktorer staplade på varandra skapade den där känslan av att inte vara som andra, att inte passa in. Anders tror själv att om han varit barn i dag hade han fått en adhd-diagnos, men det fanns inte i folks medvetande på 70-talet.

– Jag är, och var redan då, en gränslös människa. "Varför äta en korv om jag kan äta tio?" Jag var för mycket för folk helt enkelt, de undvek mig.

Att han var annorlunda gjorde honom antagligen till lovligt byte och varje dag sprang han hem från skolan för att komma ifrån sina plågoandar. I dag undrar han varför hans föräldrar aldrig reagerade på de ständigt trasiga glasögonbågarna och de sönderrivna kläderna.

– Någonstans i femte klass fick jag nog, tänkte att det fick bära eller brista, och så smällde jag på någon. Och när det funkade, att det förde med sig lite respekt, tänkte jag att "det är så här jag måste göra om jag vill vara i fred".

Resterande år i skolans värld räddades av ett växande musikintresse. Av en slump behövdes en trummis i ett band och då blev det trummor som Anders fick spela.

– Musiken gav mig en identitet. Jag blev någon som någon behövde, berättar Anders.

Under den här perioden började drogerna dyka upp i Anders liv. Det fanns de i Hudiksvalls unga hårdrocksscen som använde droger och rökte hasch inför spelningar. En av dem drabbades av en haschpsykos och blev sig aldrig mer lik, en annan tog en överdos och dog.

– Det gjorde mig skiträdd, så jag höll mig faktiskt borta från droger under flera år framåt. Jag förstod nog att om jag skulle testa skulle det bli min grej.

Anders försökte passa in i skolan – han gick fordonstekniskt program på gymnasiet men var sällan på plats. Han hade ett band som existerade under devisen: "Kan vi inte vara bäst, ska vi vara värst". Föräldrarna bodde ofta var för sig, i hemmet i stan eller i stugan, och Anders satte i system att ljuga så att den ena alltid trodde att han höll till hos den andra. I själva verket driftade han, som han uttrycker det. Han skaffade polare i andra städer och tillbringade nätterna hos dem.

– Redan där utvecklade jag ett dubbelliv och jag ljög så in i helvete, för alla.

När Anders var 19 år blev han pappa för första gången. Han försökte leva "familjegrejen" med allt han trodde hörde till.

– Jag ville så gärna vara vanlig. Ha ett lugn, ett hem och något att komma till, men det funkade inte. Familjegrejen sprack.

Lumpen följde och där blev det plötsligt högsta betyg. Anders förklarar att där fanns det regler, rutiner och struktur. Det gjorde att han trivdes otroligt bra och gjorde bra ifrån sig. Men om lumpen var bra, blev åren som följde desto värre.

– Mitt eländesliv eskalerade, säger Anders med en suck.

Han har svårt att beskriva åren - de var diffusa med umgänge med olika folk i olika städer, och med ett brinnande motorintresse drogs han in i bikersvängen. Det blev mycket alkohol, som ett försök att stoppa den karusell-liknande tankeverksamheten som skapade kaos i Anders huvud. Han kom i kontakt med en kille som tillhörde ett mc-gäng, vars grej var att råna folk på ett sätt han själv tyckte var med "glimten i ögat".

– Jag hängde på på hans sätt att stjäla. Vi kunde till exempel sno mat från folk i hamburgerkön. Skammen växte i mig när vi höll på så här, men även egot. Folk blev rädda för mig och det bekräftade mig. Som egentligen var räddast, säger Anders och tittar mig rakt i ögonen.

Några år då Anders åter försökte leva ett "vanligt" liv utan droger eller kriminalitet följde. Han gifte sig, fick ett barn till, flyttade till Stockholm men det slutade ändå i skilsmässa och en ensam tillvaro i en lägenhet. Han började hänga på en mc-klubb och där fanns kriminaliteten ständigt närvarande. Anders behövde pengar. Och han behövde gemenskap. Så han blev självklart en i gänget. Här började en period kantad av konstant festande och missbruk av kokain, som kom att bli Anders drog, kombinerat med brottslighet som pengatvätt och stölder. De sysslade också med all möjlig form av utpressning.

– Vi skapade falska identiteter på nätet för att kunna nästla oss in i folks familjer och så småningom kunna pressa dem på pengar. Det var många som drabbades, många barn i familjer som vi faktiskt splittrade med våra påhitt, berättar Anders.

I det här läget kände Anders att han var på botten. Han var beväpnad och bar skottsäker väst 24 timmar om dygnet. Han hade en ansenlig mängd domar på sig, mest misshandel. Ännu ett sprucket förhållande och ytterligare ett barn hade han lämnat bakom sig. Han hade sex mobiltelefoner med säkert 200 kontakter i varje, för affärernas skull. Men hur många kunde han kalla för riktiga vänner?

Anders berättar om den ödesdigra dagen den 30 maj 2008. Han var ute på hojen i ett ärende, inte "helt klar i kulan" när ett rådjur plötsligt dök upp från ingenstans. Hojen gick omkull och Anders hamnade på sjukhus med båda armarna av och med ett trasigt ben som krävde sju operationer. Morfintillgången på sjukhuset var obegränsad – Anders hittade sätt att manipulera såväl sköterskor som läkare.

När han skrevs ut hade mobiltelefonerna tystnat helt och Anders insåg att människorna i kontaktboken bara var ute efter drogerna han sålde.

Anders flyttade hem till sin mamma i Hudiksvall och stötte en dag på sin gamla kompis Ernie som hade blivit drogfri och lämnat sin kriminella bana.

– Han sa: "Ring mig när du har slutat knarka. Jag har en grej till dig."

Men ödet ville annorlunda. Anders drabbades av en pseudomonabakterie och blev tvungen att läggas in på sjukhus i Stockholm igen. Det blev 8 månader och morfinet fanns där hela tiden. När han därefter kom tillbaka till Hudiksvall blev första mötet med nya husläkaren den definitiva vändpunkten.

Han sa: Ring mig när du har slutat knarka. Jag har en grej till dig.

– Jag kom in stenmorfinerad och sa som jag brukade: Jag behöver mer medicin. Läkaren tittade på min historik och frågade om jag stått på de där tabletterna sedan mc-olyckan. Det hade jag ju. Läkaren tittade på mig och sa: "Du har ett helt annat problem och du kommer att få ett helt annat papper av mig. Du ska på behandlingshem." Han fattade precis hur det låg till och han räddade mitt liv, säger Anders.

Det blev direkttransport till behandlingshem i Söderhamn där en svår avtändningsperiod följde. Anders kom ut därifrån, inte som en hel människa, utan som en vilsen själ som inte hade någonstans att ta vägen, med en påse cd-skivor i handen och ett gammalt trumset som stod någonstans i ett förråd. Han fick återfall. Ett återfall med droger, alkohol, mycket hoj- och bilåkning, men utan kriminalitet. Återfallet sträckte sig till den 28 februari 2009, drygt tio år sedan.

– Jag vaknade en morgon i uselt skick hos morsan. Då kom jag plötsligt att tänka på min kompis Ernie och jag fick infallet att ringa. "Jag tror jag har knarkat klart", sa jag när han svarade.

Ernie blev Anders väg in i en nykter och drogfri gemenskap, där all sorts kriminalitet var bannlyst.

- Motorcykelklubben ARM har medlemmar över hela världen. Earnie tog med mig till Sundsvallsavdelningen och där träffade jag personer som jag trodde hade dött för länge sedan. Vissa hade varit nyktra och drogfria i över tio år. Jag kände att de här killarna har något jag vill ha.

När Anders berättar om vad ARM betytt för honom får han en glädje i ögonen och en värme i rösten. Han kallar det för världens svåraste mc-organisation att bli medlem i – stegen till inträde är många och det måste vara helt säkert att man är ren på alla sätt och vis innan man accepteras. Anders började gå på Anonyma Alkoholisters möten, så småningom även Anonyma Narkomaners, och tog tolvstegsprogrammet, något han kände funkade för honom. Han hade en sponsor som stöd i sin behandling, han fick åtaganden i programmet som han måste utföra och plötsligt hade den runda klossen, som alltid strävat efter att passa in i ett fyrkantigt hål, hittat det runda hålet.

- Allt det här hjälpte mig att släppa masken jag alltid gömt mig bakom och det var en fantastisk befrielse att kunna vara mig själv. Jag har accepterat att mitt liv var ohanterbart. Det finns en kraft som är starkare än jag och jag kunde inte sluta droga eller vara kriminell utan att omge mig med folk som hjälper mig.

Processen till ett annat liv innebar också att Anders behövde göra en lista på folk han skadat och försöka gottgöra det han ställt till med, i de fall det var möjligt. Han gjorde också upp med sin mamma, som under alla år funnits där för honom och också tagit hand om hans tre söner när han själv inte kunde.

- Jag var en bedrövlig och värdelös farsa under de här åren.

Anders tystnar en stund innan han fortsätter:

- I dag har jag kontakt med dem alla tre och jag kan vara pappa på riktigt, även för min fina bonusdotter. Jag kan ställa upp när de behöver mig. Det är en frihet som kommer med att vara nykter och ren.

Under hela intervjun plingar det regelbundet i Anders telefon på bordet. Efter en stund känner han sig tvungen att förklara att det är kompisar från ARM som vill höra hur det går med intervjun. De vet att Anders varit nervös inför den. Han kanske till och med har varit lite rädd. En intervju innebär att gräva i det som har hänt och dessutom att komma tillbaka till hemstaden Hudiksvall, från Stockholm där han nu är bosatt. Men i dag väljer Anders att möta sina rädslor i stället för att skjuta undan dem. Och kontakterna han har i sin enda telefon är riktiga vänner, sådana som bryr sig om honom och hans välmående även i svaga och rädda stunder.

Brödraskapet i ARM är det som Anders har letat efter hela livet och det har kommit att omfatta hela familjen. Hans livs kärlek har också valt ett drogfritt liv och nu älskar de båda att köra hoj och umgås med klubben. Hans liv med ARM är hans livförsäkring, säger Anders. Varje år åker han på träffar i USA där han möter bröder som är vänner för livet. Han arbetar som lastbilschaffis och han unnar sig att äga saker som ger honom sunda kickar - han har två bilar, två Harleymotorcyklar, fyra gitarrer och snart ska han investera i något trumset. Han behöver fortfarande sina sponsorer för att hålla sig på banan i de stunder livet är surt, men han har funnit en ny och betydande roll i att själv vara sponsor.

- Mina förlorade år är en del av mig. Jag kan inte stänga dörren till dem, men jag kan använda mig av dem för att hjälpa andra. Kan jag bara få en enda människa som mår för jävligt att hålla sig från ett återfall, då kan också jag fortsätta vara nykter. Det enda sättet för mig att behålla mitt fantastiska och drogfria liv är att ge bort det till andra.

Inlägg på Anders "Soda" Ströms Facebook-sida

13/11

Jag grät en tår. För dom som vi förlorat och för dom som vi älskar. Idag kan jag känna. Och därför kan jag också gråta. Tacksam för att jag just idag varit drogfri. Och fått känna. Stor och stark och farlig. Det var jag. Död inuti. I dag lever jag. Tacksam för det. Kram.

15/11

Godmorgon. Hoppas att ni alla har en fantastisk dag. För mig har det varit en lite jobbig tid. Det är okej. Såna tider kommer och går i mitt tillfrisknande. Det är hanterbart. Den är lömsk min sjukdom. Den lockar och trixar med min hjärna hela tiden.

1/1

Godmorgon! Bygga järnväg är ett skönt lördagsnöje. Minns andra helgmorgnar. Då man antingen inte lagt sig ännu. Eller låg med huvudet i toan och spydde. Så tacksam idag att få slippa det. Var rädda om varandra och lev livet.

30/1

Märkligt ... Fick ett meddelande från en gammal klasskompis syster. Hon vill skriva min historia. Fick en reflektion om vad ÄR min historia. Utanförskap, våld, droger men också kärlek och brödraskap när drogerna och kriminaliteten är borta. Att få tillbaka sina barn och sin familj. Att hitta ett fantastiskt liv nykter och drogfri. Kan min historia bara hjälpa en enda. Ska jag berätta den så ofta jag kan. Det finns hopp. En förändring. Kram A

Fakta om A.R.M:

A.R.M. (Association of Recovering Motorcyclists) är en världsomspännande grupp av bikers som har valt att leva nyktert & drogfritt, utan att försaka livsstilen "brotherhood in the wind". Inga speciella motorcykelmärken krävs och de är inte heller anslutna till någon annan motorcykelklubb, förening, sekt eller institution.