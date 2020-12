Hudik Gospels körledare om julmusik och konserter: "Musik får hela julkänslan att infinna sig"

Körledaren Marlene Dellenfröjdh berättar att det inte varit utan vånda att hålla kören igång och att man verkligen fått tänka till för att få det på ett coronasäkert sätt.

– I våras var jag på plats i replokalen och sände live till körmedlemmarna via en Facebookgrupp. Sedan har vi testat att vara en från varje stämma, för att öva treklang. Vissa perioder har jag spelat in något tekniskt moment som de fått öva på hemma. Under hösten, fram till nya restriktionerna, fick körmedlemmarna anmäla sig till övningen så man inte blev för många, och det blev "först till kvarn" för att täcka alla stämmor. Vi har strikta instruktioner om handtvätt, sprita händer och distans.

Alla körens konserter, fyra-fem stycken under året, har ställts in.

– Första advent brukar Hudik Gospel ha julkonsert. Men i år spelade vi in en enklare digital variant, under hösten. Utspridda i kyrksalen, med röda kåpor, tända kandelabrar och ljus gjorde vi en enkel julkonsert, med vår musikvideo som en avslutning. Som en liten julhälsning.

Läs också: Fira lucia, jul och nyår hos oss – se tre musikfyllda program här: "Glädje, värme och musik"

– Efter jul ska vi göra en ny musikvideo, avslöjar Marlene Dellenfröjdh. Jag har skrivit en "pepplåt", kraftfull, med afroamerikanska vibbar och percussion-inslag. En lite svängigare låt på engelska med budskapet "vi fixar det här!" Den spelar vi in, med några i taget, i en studio.

Den 13 december syntes kören i vårt luciaprogram som sändes från Jakobs kyrka. Och snart får man ytterligare en chans att höra Hudik Gospel. På julaftonen kan man lyssna på en konsert som sänds från Frägsta Hälsingegård, där de medverkar tillsammans med bland andra Pär Engman, Judith Timan Olofsson, Pamela Andersson, Östen Eriksson och Ulrika Beijer. Musik och samtal varvas med olika inslag. Konserten hittar du här på helahälsingland.se på julafton klockan 12.00, och den kan ses av alla första timmen och finns sedan tillgänglig för prenumeranter.

– Musik får hela julkänslan att infinna sig. Kanske är det först ett sånt här år vi förstår vad musik och kultur gör, hur otroligt viktigt det är. Det är så många som säger att det är julkonserten som kickar igång friden och längtan, gemenskapen, kärleken och värmen, säger Marlene Dellenfröjdh.