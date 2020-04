Hon sätter smak på Mackmyras whisky: "Jag vill vara lekfull med grejer jag gör"

När vi ses i mitten på mars är nyhetsrapporteringen fylld av det svåra läget i coronautbrottets Italien. Hennes släktingar på pappans sida i Toscana påverkas, men än har ingen blivit sjuk.

– Min farbror och faster sätter inte sin fot utanför dörren.

Själv flyttade hon från familjen i Stockholm till släktingar i Siena i tonåren och blev kvar något decennium. Hon jobbade på restauranger och universitetets konferensavdelning och det var där som hon kände att hon ville fortsätta inom gastronomin.

– Det var en sån livskvalitet i mat och dryck som gjorde mig lycklig.

Väl hemma i Stockholm igen läste hon till sommelier.

Vi ses på hennes kontor, med glasvägg ut mot tallarna i Kungsbäckskogen. I fönstret och på skåpluckor radar medaljer och diplom upp sig och på diskbänken, i vitrinskåp, på hyllor, bord och bänkar trängs flaskor med olika nyanser av bärnstensfärgade vätskor med glas och provrör. Här jobbar hon ett par dagar i veckan, resten av veckan jobbar hon hemifrån Stockholm. Det är här hon testar sig fram till nya smaker, beställer fat till olika lagringar och sköter det administrativa.

Den senaste whiskyn fick hon idén till under en resa i Japan, då hon upptäckte likheter mellan smakerna i grönt te och whisky. Sedan tog det fyra år att få den klar.

– Jag får idéer av att prata med människor, att äta middag på olika ställen och från resor.

I dag har hon valts in i World of whiskys Hall of fame, och är ett välkänt namn i whiskykretsar. Men det var en slump att hon hamnade här. Hon skulle hjälpa en kompis på whiskyfestivalen i Stockholm, där hon tackade ja till ett jobb utan att ha specialkunskaper om whisky.

– De tyckte att "Åh, vad roligt med en tjej". Jag sa att jag var jätteduktig och så började jag promota whisky.

Hon blev den första ambassadören för ett skotskt varumärke i Europa.

– De skickade mig till Skottland. Jag blev lite frälst när jag var där. Saker och ting landade. Här fanns yrkesstoltheten, traditionerna och långsiktigheten.

Hon lärde sig allt mer om drycken, har haft egen import tillsammans med ex-maken, höll whiskyprovningar och tävlingsdömde. När en vän som drev restaurang Akkurats whiskyklubb hastigt och oväntat gick bort tog hon över hans verksamhet.

Det var så hon kom i kontakt med Mackmyra. Hon började som konsult och när de annonserade efter en utvecklingsansvarig 2004 sökte hon och fick jobbet.

– Jag har nog gjort minst 70-80 blandningar sedan dess, berättar hon.

.Att vara en av få kvinnor i en konservativ bransch har inte bara inneburit fördelar.

– Det positiva är att folk ser en, det negativa är att det förekommer mycket sexism.

Särskilt de första tio åren fick hon många sexistiska kommentarer av såväl kollegor som provningsdeltagare och fick sitt kunnande ifrågasatt.

– Det var en hård skola, men jag hade också härliga upplevelser och fick erkännanden. Det vägde upp.

Även om det har blivit mycket bättre behöver hon fortfarande säga ifrån mot sexistiskt snack ibland.

Dans hjälper henne att hålla balansen i en tillvaro där jobb och fritid annars lätt går ihop. 2011 gick hon en utbildning i London i dansformen Nia och numera leder hon själv klasser i både Gävle och Stockholm.

– Jag började lyssnar mer på mig själv.

Hon har också ett hus en bit från Siena.

– Min mamma och jag brukar åka ner i juni varje år.

I år blir det sannolikt inte så, men hon hoppas att de kan åka framåt hösten.