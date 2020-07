Hon ger kurs i engelska för att öka behörigheten: "Vi behöver se till att en generation av elever får lyckas"

Australiensiska Amanda Lennestål flyttade till Söderhamn från Sydney med sin man Erik och deras tre barn för två år sedan. Det dröjde det inte länge förrän hon fick förfrågningar av föräldrar, som undrade om hon kunde stötta deras ungdomar i det engelska språket. Det fanns ett stort behov och tiden räckte inte till för att hjälpa alla.

Men Amanda Lennestål, som har en bakgrund i socialt arbete och social innovation, såg en möjlighet att hjälpa fler. Idén om en språkkurs för högstadie- och gymnasieungdomar uppkom, och nästa vecka genomför hon den första.

– Det har varit ett stort intresse. Förhoppningen är att det kan bli någon slags fortsättning till hösten, säger Amanda Lennestål.

Kursen kallar hon "Speak Up!" och med den vill hon främst bygga ett självförtroende hos ungdomarna till att prata engelska. Att kursen läggs innan skolstart är för att ge dem ett försprång.

När Amanda Lennestål både läst om och själv erfarit segregationen i Söderhamns skolor när det kommer till behörighet kände hon oro, eftersom hon vet hur högt många värderar sin utbildning. I sitt arbete på Equmeniakyrkan har hon fått ett stort nätverk.

– Jag vet att diskussioner är på gång i Söderhamns kommun kring hur vi kan få ett mer rättvist, integrerat och jämlikt skolsystem. Men under tiden behöver vi ändå se till att en generation av elever får lyckas med studierna, säger Amanda Lennestål.

Hon har tilltro till att lösningar och åtgärder i skolan kommer så småningom. Men det egna initiativet är till för dem som behöver hjälp just nu. Ungdomar som riskerar att hamna efter, som uttrycker oro över att komma in på högskolan eller klara gymnasiebehörigheten.

– Då är det är viktigt att man ger lite extra stöd, så att alla har samma chans, säger hon.

Hos de föräldrar hon pratat med finns en frustration över att inte kunna hjälpa sina barn med engelskundervisningen. De egna kunskaperna saknas. Dessutom har många av ungdomarna redan en stor utmaning i att lära sig svenska, vilket gör att engelskan som kärnämne kommer i andra hand.

– Det engelska och svenska språket är besläktade. Men för personer som har svenska som andraspråk, och sedan behöver lära sig engelska genom ett språk som inte är deras modersmål, är det en helt annan sak.

Amanda Lennestål trivs bra i Söderhamn, men de två åren har också varit utmanande. Hon insåg tidigt språkets betydelse.

– Språk är nyckeln till jobb, föreningsliv och allt sådant, säger Amanda Lennestål och menar att hon kan känna igen sig i språkbarriärerna som kommer av att flytta till ett nytt land.

– Jag har ju inte varit med om ett trauma utan flyttat frivilligt. Men jag vet att när man inte kan ett språk, går det inte att visa hela bilden av den man är. Man blir en mindre person. Det känner jag fortfarande när jag pratar svenska.

Kursen pågår under två veckor, med fyra lektioner i veckan. Lektionerna har en grund i barnkonventionen och har delats upp i åtta olika "session values" såsom "free to choose" och "free to create". De tre åldersgrupperna är i princip fulla till starten och Amanda Lennestål tycker att det känns spännande.

– Jag hoppas att det kan ge inspiration till andra städer också. Det är viktigt att folk ser det som är bra med Söderhamn, säger hon.

Kursen genomförs i samarbete med Equmenia, Rädda Barnen, den somaliska kvinnoföreningen och Studieförbundet Bilda.