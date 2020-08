Höjt maxtak välkomnas av Kulturhuset: "Vill inte att någon ska känna sig otrygg"

Under torsdagen rapporterade helahälsingland.se att Kulturhuset öppnar för evenemang under hösten, med 50 biljetter per evenemang. Samma dag föreslog Folkhälsomyndigheten att taket för publik på kultur- och idrottsevenemang ska höjas från 50 till 500 personer.

Myndigheten uppgav samtidigt att taket kan komma att höjas ytterligare och att ett avstånd på en meter mellan sittande publik räcker. Emil Westberg, produktionsansvarig för Bollnäs Kulturhus, är försiktigt positiv till förslaget.

– Jag vet inte vad det här innebär än, det beror väldigt mycket på hur detaljerna i lagstiftningen kommer att formuleras. Men jag är väldigt glad och tacksam över att man diskuterar en lättnad, att man är öppen för en lösning som är mindre svartvit och mer anpassad till hur lokalerna är utformade, säger han och fortsätter:

– Det känns som att det ljusnar och att förutsättningarna blir bättre. Det är hoppfullt, det visar att de litar på oss som arrangörer.

Emil Westberg säger också att det skulle kännas skönt att som arrangör få ta ansvar över situationen. Det är ett ansvar som han och många andra arrangörer länge har känt sig redo att ta, menar han.

– Vi vet hur man smittsäkrar arrangemang, vi har goda förutsättningar att kunna hålla avstånd. Vi har många toaletter för handtvätt och så vidare.

Men Emil Westberg påpekar också att det är många frågor som i nuläget inte kan besvaras eftersom ingenting är bestämt än – det finns ingenting konkret för honom att agera på i nuläget.

– Vi fortsätter som planerat, men när den nya lagstiftningen kommer på plats kommer vi att agera väldigt snabbt och se hur vi kan anpassa oss och om vi kan ta in fler människor.

För Emil Westberg är det viktigt att de besökare som kommer känner sig trygga, oavsett hur rekommendationerna ser ut.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att minimera trängseln i våra lokaler. Vi vill inte att någon ska känna sig otrygg, alla sådana situationer kommer vi att jobba bort.

Är det en förväntad utveckling?

– Ja, det tycker jag. Den senaste månaden har det varit ganska höga tongångar i branschen, både arrangörer och scenkonstnärer har höjt rösten och pekat på orimligheter i den gamla lagstiftningen. Och politikerna har ju ofta hållit med så jag tycker att det har varit väntat.