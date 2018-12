Nyhetsåret i Hälsingland: Trafikkaos, omdiskuterat hus och överklagat köp – det här hände i januari

Nordanstig 5 januari

Det var en de jobbigare dagarna under vintern för räddningstjänst, snöröjning och bilbärgare. I Vattrång välte en utländsk långtradare och blockerade E4 i ett halvt dygn. Bärgningen blev komplicerad och personal fick lasta ur 19 ton bananer för hand. Under bärgningen leddes trafiken om via Strömsbruk, med långa köer som följd.

Under avstängningen av E4 leddes trafiken om på Strömsbruksvägen. Där fastnade två lastbilar i höjd med Stamnäs i bredd i en backe, vilket ledde till ett tillfälligt totalstopp i trafiken. Samtidigt var Bergsjövägen så spårig att det inträffade åtta avkörningar under samma dag.

Mitt på dagen frontalkrockade en personbil med en lastbil på Bergsjövägen.

– Väderläget är kallt och så blir det varmt och så regnar det, så det blir snabbt spårigt, sa Johan Karlsson, projektledare på Trafikverket.

Tv från bärgningen här:

Ljusdal 18 januari

För att samla all personal under samma tak, köpte det kommunala energibolaget Ljusdal Energi en begagnad byggnad från Gävle. Den flyttades och uppfördes på Östernäs i Ljusdal.

Bygget kantades av problem. Inledningsvis uppdagades att inget bygglov fanns, sedan upptäcktes fuktskador och mögelsporer. Energibolagets vd Lars Wennerholm, som var den som genomförde köpet och som därefter varit sjukskriven i närmare ett år, lämnade sitt uppdrag med tolv månadslöner – närmare en miljon kronor – som plåster på såren.

Sedermera framkom att husets stomme hade mikrobiella skador, och den 18 januari kunde vi berätta att endast 10-20 procent av den ursprungliga byggnaden återstod efter att de angripna och skadade delarna bytts ut.

Huset som inledningsvis skulle kosta 6,6 miljoner hade då kostat 35 miljoner.

Ljusne 27 januari

Migrationsverket beslutade att avveckla sina lägenhetsboenden över hela landet. En stor förändring för den lilla bruksorten Ljusne i Söderhamn. Här nåddes över 300 asylsökande i slutet av januari av beskedet om att de ska flytta från Hälsingland.

Genom åren har Ljusne varit en central del i Söderhamns kommuns stora mottagande av flyktingar. I de bostäder som en gång i tiden användes av människor som arbetade inom industrin bodde en stor del av kommunens asylsökande.

Efter Migrationsverkets beslut om att avveckla sina lägenhetsboenden berördes 540 asylsökande i Söderhamns kommun, 309 av dessa bodde i Ljusne.

Bollnäs 9 januari

Några veckor efter att kommunfullmäktige röstat ja till försäljningen av Bro 4:4 överklagades beslutet som banar väg för byggandet av en bandyhall på tomten. Det var en privatperson som i sin överklagan skrev att det borde vara omöjligt att skriva avtal med ett bolag som ännu inte registrerats. Han skrev dessutom att förvaltningsrätten borde pröva om det är möjligt för kommunen att ingå avtal med Bollnäs bandy utan en offentlig upphandling.

Nyheten om överklagan väckte starka känslor och mot mannen riktades både hat och hot och bilder på honom och hans hem delades och spreds bland kommentarerna.

Förvaltningsrätten avslog i slutet av augusti överklagan eftersom beslutet inte bedömdes strida mot någon kommunlag.

Det har under året hänt mycket mer kring bandyhallen, och än är sista kapitlet i historien inte skrivet.