Hög kalvdödlighet efter bränderna – bara tre överlevde till jaktstarten: "Slumpen kan ha spelat in"

Forskningsprojektet Viltsamverkan i brandens spår syftar till att kartlägga hur viltet påverkats av de omfattande skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018. Sedan i vintras har 25 älgar, varav 18 älgkor, följts med hjälp av gps-halsband.

I maj födde de märkta älgkorna totalt 24 kalvar, men när älgjakten inleddes i början av september levde endast tre av dessa. En anmärkningsvärt låg siffra, men enligt Göran Ericsson, professor i viltekologi på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), är det för tidigt att dra några slutsatser.

– Det här året visar på en låg kalvöverlevnad och det stöds även av den data som jägarna samlat in. Men det här är första gången som vi följt dessa älgkor och det vi mäter i år kanske inte är representativt. Man kan också ha otur, så vi måste mäta under flera år för att kunna avgöra hur mycket slumpen spelat in, förklarar Göran Ericsson.

Att älgarna rör sig i ett brandhärjat området kan ha påverkat överlevnadsförmågan hos kalvarna i projektet.

– Under det första året efter en brand är det ont om föda, vilket kan försämra älgarnas reproduktion kortsiktigt. Men efter några år blir det istället väldigt bra foder i brandområdet, vilket då gynnar älgarna, berättar Göran Ericsson.

Vissa älgkor är bättre än andra på att få sina kalvar att överleva

Även den stora mängden rovdjur i området antas vara en orsak till den höga kalvdödligheten. Men det finns faktiskt möjligheter för älgarna att jobba upp sin motståndskraft mot rovdjursattacker.

– Vissa älgkor är bättre än andra på att få sina kalvar att överleva, så det verkar finnas en möjlighet för älgarna att lära sig under tiden. I ett forskningsprojekt i Orsa har man bland annat sett att det sker en anpassning efter ett antal älggenerationer i områden med mycket rovdjur, säger Göran Ericsson.

Har en kalv tagits av en björn kan älgkon dessutom kompensera för förlusten nästa år. Det beror på att det är ett ganska kort tidsfönster när björnen lätt kan få tag på kalvar, vilket gör att en älgko som tappar sin kalv på grund av björn gör det väldigt tidigt.

– Då behöver hon inte förse den med mjölk och istället kan satsa all energi på sig själv. Nästa år är det då stor sannolikhet att hon får dubbelkalvar, och på så sätt kompensera för förlusten, förklarar Göran Ericsson.

Hur älgstammen påverkas av årets höga kalvdödlighet återstår alltså att se, och forskarna kommer att fortsätta följa de märkta älgarna i åtminstone två år till.