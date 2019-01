Säsongens sämsta match – HHC klappade igenom totalt hemma i Glysishallen

Det började direkt. Redan efter två minuter tog Väsby ledningen.

Ett par minuter senare utökade gästerna ledningen och då tog HHC-tränaren Lars "Lillis" Lövblom timeout. Något som inte fick stopp på raset, efter den första perioden ledde Väsby med 3–0.

För att göra match av det hela hade HHC behövt ett tidigt mål i den andra perioden – istället blev det tvärtom.

När Väsby sedan även gjorde 5–0 knappt fyra minuter in på den andra perioden hade HHC:s Magnus Åkerlund gjort sitt mellan stolparna i den här matchen. In klev Andreas Bosson som fick släppa in ett mål innan mittenperioden var över.

Den avslutande perioden blev sedan en ganska grinig historia där Väsby kunde göra ytterligare två mål. Där åkte HHC:s William Mann också på ett matchstraff för kneiing. Resultatet skrevs till slut till 0–8.

Matchens pyspunka

Inför den här matchen var det tätt mellan HHC och Väsby och de flesta hade nog förväntat sig en bra och jämn match. Det här blev någonting helt annat. Spänningen dog direkt. Efter att Väsby gjort sitt andra mål för kvällen var hemmalaget aldrig ens nära att göra match av det hela.

Matchens "tack och hej"

När Väsby gjorde 6–0 i den andra perioden var det flertalet bland publiken som valde att tacka för sig. Ännu glesare var det på publikplats när den avslutande perioden blåstes igång. Nu var det från början 650 personer i publiken den här kvällen. En sak är säker, vill HHC locka större publik till Glysis – då kan man inte spela så här.

Matchens tre bästa spelare i HHC

Albin Runesson

Att plocka ut hemmaspelare till den här listan var inte det lättaste, men för att i alla fall hitta några små ljusglimtar. Albin Runesson var en sådan. Backen stod för några bra aktioner. Är tuff i sitt spel och hade också någon offensiv räd.

Tommy Stenqvist

Ett kvarstående minne från matchen är när han täcker skott i den tredje perioden, när matchen faktiskt redan är helt körd. Det visar ändå något i en match där knappt någon i HHC kan få godkänt.

Alexander Pettersson

Kämpar och sliter i varje match – så också i dag. Men fick precis som resten av laget ingen utdelning.

****

Läs en längre intervju med Lars "Lillis" Lövblom här på Helahälsingland.se under kvällen.

Matchfakta – Allettan Norra

Hudiksvalls HC–Väsby IK HK 0–8 (0–3, 0–3, 0–2)

Mål första perioden: 0–1 (2.19) Fredrik Falk (Christoffer Gozzi), 0–2 (4.06) Pontus Karlsson (Fredrik Falk, Johannes Nilsson), 0–3 (13.42) Elliot Lorraine (Manfred Ehlers).

Andra perioden: 0–4 (0.42) Pontus Karlsson (Christoffer Gossi, Fredrik Stridlund), 0–5 (3.54, PP) Ludvig Wiita-Adamsson, 0–6

Tredje perioden: 0–7 (8.15, BP) Elliot Lorraine, 0–8 (12.03) Elliot Lorraine (Nick Hedemyr, Felix Lööv)

Skotten: 30-23 (10–8, 9–7, 11–8).

Utvisningar: Hudiksvalls HC 8x2 min, 1x5 min, 1 matchstraff, Väsby IK HK 7x2 min.

Domare: Nicklas Dyrén.

Publik: 650.