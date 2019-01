Med Bollnäs IS som moderklubb – Marwin Ingmarsson har tagit en given plats i ÖIK: "Gått väldigt bra för mig"

ÖIK slutade fyra i norrettan, 12 poäng bakom seriesegrande Piteå. En av de positiva överraskningarna i laget var Marwin Ingmarsson, som gjort 11 poäng och visat upp ett fint spel.

– Det har gått väldigt bra för mig i år. Det är min första som senior. Jag har jobbat mycket med mitt defensiva spel. Det är skillnad att möta större och starkare spelare. Det går lite fortare.

– Målet inför säsongen var att ta en plats i laget, det tycker jag att jag har gjort.

En match som sticker ut, är hemmamatchen mot Örnsköldsvik i november där hans lite halvt misslyckade skott i slutskedet av matchen ställde Övik:s målvakt och blev det vinnande målet i matchen.

– Haha, det var skönt att den gick in. Det är alltid kul att få avgöra.

Ingmarsson menar att årets trupp är bättre än tidigare upplagor. Mycket beror på hur prestigelösa de är.

– Alla kan ta kritik. Vi är ödmjuka och ger allt på träning, vilket gör stor skillnad. Vi har en väldigt bra sammanhållning.

Är det någon speciell som sticker ut?

– Det tycker jag är Elias Bjuhr. Han får med sig resten av gruppen också.

Ingmarsson kommer ursprungligen från Bollnäs och flyttade upp till Jämtland som 16-åring för att gå hockeygymnasium i Östersund. Han blev förra säsongens främsta hockeyjunior i länet.

– Jag flyttade till Ore i Dalarna i nian, sedan efter det sökte jag gymnasiet i Östersund. Utbildningen har varit bra för mig, jag har utvecklats på alla sätt.

20-åringen var med under två matcher för två säsonger sedan, ifjol mer regelbundet och i år har han varit given. ÖIK har haft en del problem med skador, men har kunnat förstärka laget under säsongen. Nu senast genom backen Erik Näslund, från Nybro.

– Det känns bra att det är spetsspelare som kommer in i laget.

Risken finns ju att det blir mindre speltid för dig?

– Det klart att det kan bli så. Men det är bra med konkurrens, det är bara att ge lite mer vid varje match och träning. Att visa att det är jag som ska ha den platsen.

Marwin Ingmarsson

Ålder: 20 år

Längd: 180 cm

Position: Forward

Moderklubb: Bollnäs IS