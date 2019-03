Lindström om sin nya roll, årets upplaga av HHC – och chanserna i kvalserien: "Tror inte skillnaden är så stor"

Under sina totalt elva säsonger i HHC har lagkapten Jonas Lindström sett en hel del spelare komma och gå.

Men att förklara varför just den här upplagan har tagit sig hela vägen till kvalserien, för första gången i föreningens historia, det är inte helt lätt.

– Egentligen handlar det om så små marginaler, jag tycker att vi har haft bra lag förr om åren också. Men jag kan väl tycka att vi har lite mer karaktärer i år. Framför allt, vi hade ju visserligen "Mange" (Magnus Åkerlund) i mål i fjol också, men det är djävulskt viktigt att ha en så bra målvakt om man ska komma någonstans, säger Jonas Lindström och fortsätter:

– Sen har vi många spelare, eller många – egentligen ska jag säga allihopa, som har klivit fram och axlat sina roller fullt ut.

STOR GENOMGÅNG: HHC i kvalserien för första gången – här är motståndet som väntar

Vi stannar till där, för just Jonas Lindström själv har fått kliva in i en för hans del ny roll den här säsongen.

Så här beskriver han själv det:

– Jag har alltid varit, oavsett vart jag har spelat någonstans, en spelare som är med och bidrar poängmässigt och spelar powerplay. I år har det blivit lite mer boxplay och inget powerplay.

Hur har det varit?

– Det har faktiskt varit ganska svårt. Ibland känner man ju själv att: "Fan, jag borde också kunna få gå in och spela powerplay", eller vad det nu kan tänkas vara. Man får jobba med sig själv lite grann och köpa den roll man får helt enkelt.

Jag har känt att jag har kunnat leda laget ändå, även om jag inte stått med i poängprotokollet varje match.

Poängmässigt är det kanske inte Jonas Lindströms bästa säsong, men han är ändå nöjd med hur säsongen har sett ut för egen del.

– Jag tycker själv att så bra som jag har spelat i år, det har jag inte gjort under de senaste åren. Sen att det inte syns poängmässigt, det är en annan sak. Just att jag har känt mig mycket tryggare med pucken och jag har känt att jag har kunnat leda laget ändå, även om jag inte stått med i poängprotokollet varje match.

Att det blivit en hel del spel i boxplay är något som han själv märkt av – speciellt på en punkt.

– Jag har blivit en mycket bättre boxplayspelare, absolut. Jag har till och med blockat något skott i år och det är något jag aldrig, i hela mitt liv, har gjort innan, säger han och skrattar.

Sju mål och tretton assist blev facit under grundserien och allettan. I playoffspelet har lagkaptenen klivit fram och gjort flera viktiga mål, där blev det totalt tre mål och två assist på fem matcher.

– Ja, det har lossnat lite grann på slutet, jag har fått göra några viktiga mål. Det är alltid bra för självförtroendet.

En spelare som Jonas Lindström haft som kedjekamrat under playoffspelet, och även några gånger tidigare under säsongen är Alexander Pettersson. Det är också ett namn som nämns när han ska fortsätta förklara varför HHC varit så framgångsrika den här säsongen.

– Pettersson är väl kanske den som har utvecklats mest, spelmässigt sett. Han kanske inte är rätt i banan hela tiden, men han åker och smäller på och skapar energi på så sätt, säger Jonas Lindström.

– Sen har vi de där grabbarna i fjärdelinan, Hammargård (Anton) och Nuuttila (Nicholas) till exempel, som kanske inte får så mycket cred, men när de väl är inne... de täcker skott, de tacklas och skapar tekningar i anfallszon. Det är mycket sådana där smågrejer som folk kanske inte ser, men som betyder otroligt mycket.

Conny kan ju folk säga vad de vill om, men han har kommit in och levererat.

Det är också tre spelare som har förstärkt HHC under säsongen, Nicholas Nuuttila, Erik Flood och Conny Strömberg – och det har varit lyckade värvningar alla tre.

– Det är ju alltid lite av ett lotteri det där när man tar in spelare under säsongen. Nuuttila har jag redan nämnt. Sen är det bara att kolla på Flood, han har ju varit enormt viktig för oss sedan han kom in, säger Jonas Lindström och fortsätter:

– Conny kan folk säga vad de vill om, men han har kommit in och levererat. Han har styrt upp powerplayspelet och där är han säkert en av Sveriges bästa spelare, bara han får hålla i pucken.

Just spelet i numerärt över- eller underläge har varit en viktig del under HHC:s väg till kvalserien.

– Boxplay fick vi till bra ganska tidigt tycker jag, men i powerplay hade vi det lite tyngre innan Conny kom in. Nu har de bitarna fallit på plats och det är en del i pusslet som har tagit oss dit vi är nu.

HHC:s säsong har hittills också präglats av flera vändningar.

För att ge några exempel:

► I allettan blev det ett totalt magplask och förlust mot Väsby med 0–8 hemma i Glysishallen, under helgen som följde åkte laget upp till norr och tog poäng i två tuffa bortamatcher mot Boden och Kalix.

► I playoff 1 mot Köping förlorade laget den första matchen och vann därefter de båda måstematcherna på hemmaplan.

► I den första matchen mot Östersund i playoff 3 hamnade HHC i ett 0–2-underläge, men kom tillbaka och vann sedan i sudden.

En förklaring till det ser Jonas Lindström i omklädningsrummet.

– Nu har vi mer folk som kan ta lite plats där. Det är inte bara jag som är lagkapten som ska stå där och ryta i utan vi har många som kan ta den rollen. Vi har "Mange" (Magnus Åkerlund), Elfsberg (Patrik) och Nordin (Henric) som är djävulskt nyttiga för oss i omklädningsrummet.

– Det räcker liksom inte att ha en lagkapten som står där och skäller eller pushar på, man måste hjälpas åt allihopa.

Nästa utmaning för laget väntar nu i kvalseriepremiären i kväll. Då ställs laget mot Vita Hästen på bortaplan – och på lördag gästar Almtuna Glysishallen.

Det blir alltså en tuff start där HHC direkt ställs mot de allsvenska lagen, något som Jonas Lindström bara ser som positivt.

– Jag tycker att det är bra att få börja så faktiskt, sen ska man inte ha så stor respekt för dem. Jag tror inte att skillnaden är så stor på topplagen i division 1 och bottenlagen i allsvenskan. Man får väl ha lite extra koll på vissa spelare, men så är det ju när vi har mött lagen i division 1 också. Kanske att de här spelarna är strået vassare.

Jag tror inte att någon känner sig nöjd utan nu vill vi gå hela vägen.

Hur ser du på era chanser i kvalserien?

– Vi laddar väl bara på egentligen. Jag tror inte att någon känner sig nöjd utan nu vill vi gå hela vägen. Det tycker jag att vi har chansen att göra också, bara vi ger oss fan på det. Vi kommer köra vidare med vårt spel, täppa igen bakåt och förhoppningsvis kunna kontra in lite mål.

– Allting kan ju alltid hända i en kvalserie. Nu känns det som att vi kan släppa ned axlarna ännu mer och spela ännu mer avslappnat utan någon större press på oss själva, slå lite underifrån helt enkelt.

Hur mycket betyder det att ni går in i ett positivt kval – och lagen från allsvenskan i ett negativt?

– Det är jätteviktigt. Folk utifrån förstår kanske inte riktigt den mentala biten i det. Skillnaden på att spela när du inte har pressen på axlarna jämfört med när du har det är enorm. Det är något helt annat att kunna slappna av istället för att känna att du måste, måste, måste.