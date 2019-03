Inget publikrekord och ny förlust för HHC – Almtunas drömstart räckte hela vägen

Matchen i korthet

I en sådan här match är Almtuna självklart stora favoriter. HHC:s lilla chans för att utmana handlade till mångt och mycket om att hänga med i början. Så blev det inte – det blev tvärtom.

Redan efter drygt fyra minuters spel hade gästerna gått ifrån till en 2–0-ledning och efter första perioden hade ledningen utökats till 4–0. HHC hängde inte alls med.

Inför den andra perioden bytte HHC målvakt. In klev Andreas Bosson och Magnus Åkerlund fick efter fyra insläppta mål vakta båsdörren resten av matchen.

När HHC fick chansen att spela powerplay drygt fem minuter in på den andra perioden spräcktes så också målnollan. HHC:s första, historiska, mål i kvalserien gjordes av Sebastian Manberg. Det efter en klassisk "Conny-Strömberg-passning".

Målet gav energi till hemmalaget som fortsatte att skapa lägen under resterande delen av perioden och även Almtuna hade ett par farliga chanser. Ett mål i den perioden kändes lite i underkant.

Tidigt i den tredje perioden kom sedan ytterligare en reducering för HHC, efter drygt två minuter gjorde Alexander Pettersson lagets andra mål.

Hemmalaget plockade sedan ut målvakten och skapade också ett litet tryck under slutdelen av matchen, men närmare kom laget inte.

Slutresultatet, en 4–2-seger till Almtuna som har fått bästa möjliga start på den här kvalserien.

Matchens chocköppning

Fyra minuter tog det, sedan ledde Almtuna med 2–0. En HHC-timeout fick tillfälligt stopp på blödningen, men innan första perioden var slut hade ledningen utökats till 4–0. En riktig mardrömsstart för hemmalaget, som inte alls hängde med. Sägas ska att laget verkligen ryckte upp sig i den andra perioden, samtidigt som Almtuna så klart slog av på takten.

Matchens besvikelse

Publikrekordet sedan innan var från 2011. Då kom 1 471 åskådare till Glysishallen för att se matchen mot Björklöven i allettan. När det nu var dags för den första, historiska, hemmamatchen i kvalserien fanns det hopp om fullsatt och ett nytt publikrekord.

Så blev det inte. 1322 personer letade sig till Glysishallen på lördagseftermiddag. Så klart en besvikelse för föreningen som trott på mer.

Matchens tre bästa HHC-spelare

1) Sebastian Fakt

Var pigg och skapade chanser mot Almtuna i torsdags – och fortsatte på det spåret mot Almtuna. Jobbar stenhårt matchen igenom och skapar med det chanser på egen hand. Kom bland annat i ett friläge där skottet gick tätt, tätt över. Mål där och det hade verkligen blivit match av det hela.

2) Andreas Bosson

Efter att Magnus Åkerlund fått släppa fyra puckar förbi sig i den första perioden fick Andreas Bosson kliva in mellan stolparna inför den andra. Inget lätt läge att komma in i, men Bosson klev in och bjöd på flertalet fina räddningar. 16 motade skott och en hållen nolla blev hans facit.

3) Alexander Pettersson

Kämpar och sliter i alla matcher. Trivs bra i "slutspelshockey" och bidrar alltid med mycket energi till laget genom att dela ut ett par smällar. Den här matchen gav han också lite hopp till hemmalaget genom att sätta reduceringen tidigt i den tredje perioden.

MATCHFAKTA – KVALSERIEN

Hudiksvalls HC–Almtuna IS 2–4 (4–0, 1–0, 1–0)

Målen: 0–1 (3.09) Viktor Hertzberg (Victor Rollin-Carlsson, Oscar Milton), 0–2 (4.03) Alexander Lunsjö (Jacob Svensson), 0–3 (7.09) Jens Jakobs (Alexander Lunsjö), 0–4 (18.31) Jens Jakobs (Jacob Svensson, Alexander Lunsjö), 1–4 (27.07) Sebastian Manberg (Conny Strömberg), 2–4 (42.17) Alexander Pettersson.

Skott: 25–24 (8–8, 11–8, 6–8)

Utvisningar, HHC: 3x2, AIS: 4x2.

Domare: Daniel Eriksson.

Publik: 1322.