Hudiksvalls HC:s succèsäsong fortsätter – slog ut Piteå efter stort suddendrama

HHC kom till spel i den andra matchen i playoff-serien mot Piteå med Sebastian Mannberg och Adam Seydlitz på frånvarolistan. Piteå hade klart övertag inledningsvis och gästerna från Hudiksvall avlossade första skottet mot mål när det gått knappa sju minuter. Alexander Pettersson satte 1–0 för HHC efter en stark individuell presentation när han bröt in från höger och vispade på egen hand in returen.

Det gick undan för Piteå i inledningen av andra. Emil Wrenman åkte in med pucken i zon, passade den till Erik Rainersson som satte dit kvitteringen. Men HHC replikerade nästan direkt. Jonas Lindström passade till Tommy Stenqvist som slängde iväg pucken mot mål och fick se den gå in. Sedan var gästerna illa ut, men redde bland annat ut spel tre mot fem under 52 sekunder när Filip Lander och Henric Nordin satt utvisad.

Patrik Elfsberg hade också några lägen att öka på ledningen ytterligare. Men Piteå kvitterade och målet kom efter en bjudning. Markus Kinisjärvi skulle spela pucken i sargens rundel, men missade. Och det utnyttjade Piteås fruktade förstakedjan genom Carl Becker direkt.

Matchen stod och vägde i tredje perioden och mot slutet pressade Piteå på för ett segermål. Det tvingade HHC att ta en timeout när mindre än tre minuter återstod. Direkt efter fick Lucas Byhlin ett jätteläge mitt framför mål, men skottet gick utanför. I förlängningen vaskade lagen fram varsin chans första två minuterna. Sedan avgjorde Petter Kjellin efter ett friläge efter drygt fem minuter.

Matchens målskytt

Är utan tvekan Petter Kjellin. När Hudiksvalls HC hade problem med skador inför första mötet med Piteå fick Petter Kjellin chansen i andrafemman. Och 19-åringen tackade för förtroende genom att skjuta HHC till playoff 3. Målet kom 4.38 in i förlängningen. En fin passning från Patrik Elfsberg friställde Kjellin som inte gjorde något misstag.

Matchens plock

Under delar av första perioden (och även i sista) handlade det mycket om Piteå mot Magnus Åkerlund. HHC-målvakten svarade för många fina räddningar. Den allra vassaste kom när Emil Wrenman slet sig förbi tre spelare och kom ensam med Åkerlund som briljerade med sin plock. Bara minuten tidigare åkte han på en smäll i samband med en stökig situation framför mål vilket resulterade i utvisningar åt båda lagen. HHC-lägret höll andan innan han gav klartecken till fortsatt spel.

Matchens bästa HHC-spelare

1) Magnus Åkerlund

En matchvinnartyp som nästan alltid är bäst när det gäller. Åkerlund visade återigen sin klass även om han fick släppa två puckar förbi sig. Speciellt under den första perioden när Piteå pepprade på som mest briljerade han med många fina räddningar.

2) Henrik Marklund

Marklund skapade med sin skridskoåkning hela tiden fria ytor åt sig själv och låg bakom mycket av det offensiva spelet.. Vid flera tillfällen också nära att bli målskytt. Det var bara den sista pricken över i:et fattades.

3) Alexander Pettersson

Var inne på två baklängesmål, men trots detta var Pettersson en av HHC:s nyttigaste spelare. En rivig och slitig spelare med bra fart. Nu visade han också offensiva kvalitéer. 1–0-målet gjorde han helt på egen hand och vid HHC:s andra mål stod han förtjänstfullt framför mål och skymde målvakten.

MATCHFAKTA

Playoff 2 – match 2/3

Piteå HC–Hudiksvalls HC 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–1 )

Målen: 0–1 (11.10) Alexander Pettersson (Henric Nordin, Filip Lander), 1–1 (21.13) Erik Rainersson (Emil Wrenman, Felix Dahlroth), 2–1 (25.03) Tommy Stenqvist (Jonas Lindström, Henrik Marklund), 2–2 (38.16) 71. Joakim Högberg (Magnus Isaksson, Carl Becker), 3–2 (64.38) Petter Kjellin (Patrik Elfsberg, Henric Nordin).

Skott: 35–23 (12–10, 11–5, 9–5, 3–3)

Utvisningar, PHC: 1x2. HHC: 3x2.

Domare: Jimmy Andersson.

Publik: 678.

Hudiksvalls är vidare till playoff 3 efter 2–0 i matcher.