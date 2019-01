Fyra matcher på åtta dagar – här är punkterna inför HHC:s hektiska vecka: "Nu är det upp till bevis"

► Motståndarna

Piteå: Seriesegraren från den norra serien kommer på besök på onsdagen. Ett lag som inte fått någon strålande start på allettan – även om den är bättre än HHC:s. På fyra matcher har det blivit två segrar och två förluster, en av dessa efter förlängning.

Borlänge: Den fullproppade veckan inleds helt klart med tuffa matcher för på lördagen gästar ytterligare en seriesegrare. Den här gången Borlänge som vann den västra serien. Men inte heller de har inlett serien som väntat. En seger, två övertidsförluster och en förlust efter ordinarie tid har det blivit.

Köping: Dubbla matcher på helgerna kommer bli en vana i allettan. På söndag gästas HHC av Köping. Ett lag som, jämfört med de andra, faktiskt har överraskat positivt i inledningen. Laget började med att ta en tung skalp mot Borlänge i premiären och har sedan följt upp det med ytterligare en seger.

Väsby: Laget som har stått för en mycket fin inledning och leder serien i nuläget, men då med en eller ett par matcher fler spelade än de flesta andra, avslutar HHC:s vecka på hemmaplan nästa onsdag. För Väsby har det blivit fyra segrar och en övertidsförlust – där HHC är det enda lag som hittills tagit poäng av dem.

► Upp till bevis

Vill HHC haka på i toppen av Allettan så måste det rassla in en hel del poäng under den här veckan hemma i Glysishallen. Än har det inte hunnit bli några större avstånd, men den tröga starten får inte hålla i sig mycket längre. Nu är det upp till bevis för laget som gick som tåget under grundserielunken. Nu är det dags att visa att de kan leverera även när det blir tuffare matcher.

► Målskyttet...

Sex mål på tre matcher är inget facit som på riktigt skrämmer motståndarna. Målskyttet är något som måste komma igång om det här ska bli en rolig säsong för HHC. Nu har man visserligen ett bra försvar och rutinerade Magnus Åkerlund i mål, men man kan inte räkna med att han står på huvudet i varje match.

– Vi gör för lite mål på de chanser vi skapar, och det går att kräva mer av alla forwards. Fler måste bidra i hela matcherna och vara lite hetare, konstaterade tränare Lars "Lillis" Lövblom efter den senaste matchen.

► Powerplay

Spelet i powerplay – och boxplay – är alltid viktigt och det har visat sig under inledningen av allettan. Än så länge har HHC inte riktigt skördat framgång i fem-mot-fyra-spelet. Under de tre första matcherna har det har blivit två mål på fjorton försök. Med det sagt minns jag bland annat ett ribbskott från premiären mot Östersund, det är ju små marginaler det handlar om.

► Kan de rida vidare på vågen?

I den senaste matchen, mot Väsby, kom alltså den första segern i allettan den här säsongen. Visserligen blev det "bara" två poäng efter ett sent insläppt mål under ordinarie tid. Men. Laget reste sig ändå efter den smällen och lyckades vinna i förlängningen. Jag tror den första segern kan bli otroligt viktig för HHC fortsatta resa i allettan. Så nu är frågan om de kan rida vidare på segervågen på onsdag mot Piteå?