Dubbla smällar för HHC – förlust och målvaktsskada: "Inget jätteallvarligt"

Matchen i sammandrag: Mycket stod på spel när HHC gästades av Boden på söndagskvällen. Ett Boden som kom från en riktig stjärnsmäll mot Östersund dagen före. Kanske var det också därför den första perioden kantades av så många utvisningar, främst från gästernas sida. Periodens båda mål kom också med spelare på utvisningsbänken.

HHC inledde med att rada upp tre riktigt bra chanser i inledningen av andra. Men i stället gjorde Boden kvällens andra mål i numerärt underläge, följt en stund senare av ytterligare ett mål fram till 3–1.

Efter Lucas Byhlins reducering tog HHC ut målvakten i jakten på en topp tre-placering inför den sista omgången som spelas på onsdag. Men blev straffade direkt när Boden gjorde 4-2 i tom kasse. Då spelade det ingen roll att Alexander Pettersson gav hemmalaget på nytt hopp med ytterligare ett mål.

Matchens slagsmålsungar

Det var rejält uppretat direkt från första nedsläpp mellan HHC och Boden då spelarna hamnade i gruff eller i diskussion med domaren efter mer eller mindre varje avblåsning. Värsta syndare var Bodenspelarna som drog på sig sex tvåminutare redan i första perioden. Sedan lugnade det ner sig lite men irritationen hängde hela tiden i luften. Och tog sedan fart igen efter slutsignalen.

Matchens målvaktsbyte

Redan 10.39 in i sista perioden tvingades Magnus Åkerlund att slänga in handduken och in istället kom Andreas Bosson. Åkerlund är en nyckelspelare hos HHC – men han lämnade själv lugnande besked efter matchen:

– Jag har haft känningar hela veckan som successivt blivit sämre. Redan efter matchen igår visste jag om att det var ganska ömt och jag kände idag att det inte var värt att chansa. Det är inget jätteallvarligt utan utan en muskel som ganska ansträngd. Men får jag bara vila några ska det vara bra inför playoff.

Matchens tre bästa spelare

1) Oskar Sehlstedt

När matchen stod och vägde som mest i inledningen av andra perioden spelade Bodens målvakt som bäst. Sehlstedt höll tätt när Henrik Marklund och Sebastian Fakt hade varsitt friläge och sedan fick Marklund ytterligare en chans. Speciellt plocken han tog på Fakts skott var riktigt snygg.

2) Markus Kinisjärvi

HHC:s pålitligaste poängplockare fortsätter att göra det han är bäst på. Att göra poäng helt enkelt. Det var nionde matchen i rad som Kinisjärvi noterades i den kolumnen när han assisterade till två av hemmalagets totalt tre mål. Var dock inne på båda Bodens mål i numerärt underläge, vilket drar ner betyget en aning.

3) Lucas Byhlin

Passningssäker och skridskostark back. Var också den spelare i hemmalaget med bäst plus minus-statistik (+2) i matchen. Han svarade också för ett påpassligt mål i slutminuterna.

MATCHFAKTA

Allettan norra

Hudiksvalls HC–Bodens HF 3-4 (1-1, 0-2, 2-1)

Målen: 0-1 (08.05) Robin Askebrand (Marcus Collin), spel fyra mot fem, 1-1 (15.19) Henric Nordin (Erik Flood, Markus Kinisjärvi) ,spel fem mot tre, 1-2 (30.29) Viktor Sandberg (Christian Nyman), spel fyra mot fem, 1-3 (38.13) Robin Askebrand (Viktor Sandberg, Simon Cederborg-Nilsson), 2-3 (55.04) Lukas Byhlin (Markus Kinisjärvi, Alexander Pettersson), 2-4 (57.01) Viktor Sandberg (Petter Sundqvist, Christian Nyman), 3-4 (56.17) Alexander Pettersson (Filip Lander Henrik Marklund)

Skott: 28–24 (9-10, 10-12, 9–2).

Utvisningar, HHC: 5x2. BHF: 9x2.

Domare: Alexander Jidemo.

Publik: 672.