Det här krävs för att HHC ska slå Almtuna – här är fem punkter: "Det har han visat att han kan göra tidigare"

Det är fyra omgångar kvar att spela av kvalserien och för HHC:s del har glappet upp till topp-två-platserna av allt att döma nu blivit alldeles för stort.

Nu handlar det för HHC:s del framför allt om att avsluta den första historiska kvalserien på snyggast möjliga sätt.

Första matchen för att göra det spelas på fredagskvällen, mot ett Almtuna som har all press på sig.

Efter en strålande start med tre raka segrar har det gått tyngre för Almtuna som är nere på en tredjeplats – men nu verkar laget vara på gång igen. I onsdags blev det en förkrossande 7–1-seger borta mot Tranås.

Men, faktum kvarstår. Matchen mot HHC är en måstematch för Almtuna.

Det är något som talar för gästerna när domaren blåser igång matchen i Gränbyhallen på fredagen.

Där och då är det HHC:s sista chans att knipa några poäng mot något av de allsvenska lagen, Almtuna och Vita Hästen, i den här serien.

För att HHC ska lyckas med det krävs en hel del – här är några punkter.

Stå emot anstormningen

Det som hände i Glysishallen när lagen möttes första gången får så klart inte hända igen. Almtuna gjorde första målet efter tre minuter, det andra efter fyra, det tredje när sju minuter var spelade – och innan den första perioden var slut hade laget skaffat sig en 4–0-ledning. En mardrömsstart som så klart är omöjlig att resa sig från mot det här motståndet, även om HHC gjorde ett gott försök.

För HHC gäller det nu att stå emot anstormningen i början, som säkert är ännu hårdare nu när det är Almtuna som har hemmaplan. Lyckas HHC hålla tätt de första tio minuterna, då tror jag att mycket är vunnet.

Målvaktsposten

För den uttalade förstemålvakten Magnus Åkerlund är säsongen över efter smällen han åkte på i mitten av den första perioden mot Vita Hästen i onsdagens match. Vilken tur för HHC att reserven, Andreas Bosson, redan klivit in i flera matcher i kvalserien och storspelat. Det behöver han fortsätta med på fredagen. För att en underdog som HHC ska ta poäng i sådana här matcher, då krävs det att målvakten tar det han ska – och lite till. Det har Bosson visat att han kan göra tidigare. Han höll ju nollan i två perioder när han fick hoppa in mot Almtuna på hemmaplan till exempel.

Första målet

Skulle HHC ta ledningen i fredagens match, då är känslan att det kan skaka om Almtuna rejält. Just för att det ligger så enormt mycket press på dem, medan HHC verkligen inte har något att förlora. HHC skulle också behöva det första målet för att ha någonting att gå på, för att behöva jaga mot ett lag som kommer från en högre nivå är tufft. Med det sagt. Jag tror att det första målet blir helt avgörande i den här matchen. Får HHC det tror jag att laget kan stå emot länge och väl, får Almtuna det tror jag att det kan rinna iväg till ganska stora siffror.

Vara i skottlinjen – och nära motståndarna

Det här är någonting som inte fanns där i den första perioden när lagen möttes i Glysishallen. Almtuna fick komma till allt för bra lägen allt för lätt. Nu gäller det att HHC-spelarna håller sig i skottlinjen, täcker skott och hela tiden är nära motståndarna. Enkla lägen har man absolut inte råd att släppa till.

Så klart extra viktigt mot de producerande spelarna i Almtuna, men det är ganska många. Några exempel på spelare att hålla extra koll på är Alexander Lunsjö och Jens Jakobs som levererade senast lagen möttes, HHC-bekantingen Viktor Hertzberg som gjorde första målet då – samt Tony Mårtensson som visade vad han går för i Almtunas senaste match, mot Tranås. Då stod veteranen för hela fyra poäng, ett mål och tre assist.

Undvika dipparna

Det här är något som varit ett problem för HHC flera gånger under kvalserien, ojämnheten och dipparna som ofta kommer under en match. För att ta ett exempel, Vita Hästen senast. Då stod HHC upp bra och var med i matchen – fram till den andra perioden. Där kom en sådan här dipp då Hästen tog över – och snabbt gick ifrån till 2–0. Därefter kom HHC tillbaka in i matchen igen. Dipparna måste städas bort helt om det ska bli några poäng mot Almtuna.