Bosson en bjässe i buren när Hudiksvall straffade Kristianstad i superdrama – historiska kvalpoäng hemma!

Matchen i korthet

Hudiksvall startade frejdigt och visade auktoritet på hemma is, klev in i offensiv zon och satte ett visst tryck direkt.

Ett tidigt toppläge kom när Simon Löf tog sig in starkt och satte upp Jonas Lindström i bra läge. Det var inte så långt borta när backen Erik Flood tog en patenterad snabb frambrytning i mitten och kom till vasst avslut.

Gästerna var nu inte långt efter, och i flera byten parkerade förstafemman (som här lanserades som tredjefemma) i offensiv zon och satte Andreas Bosson - rookien i buren - på ganska tuffa prov.

Matchens första mål kom i ett händelserikt powerplay för Kristianstad. Ett felpass gav där HHC chansen till en blixtsnabb kontring där kapten Jonas Lindström kunde sätta pucken. Glädjen blev dock kortvarig, bara 51 sekunder senare (med sex sekunder kvar i PP) kunde gästerna kvittera.

Andra perioden startade tufft med nytt powerplay för Kristianstad, men det fixade HHC bra. Tempot gick ner något, medan det fysiska spelet blev allt tuffare – särskilt under en ganska stökig avslutning med flera utvisningar och heta känslor. Litet plus för gästerna, men inga superchanser.

I den tredje perioden blev det en hel del spända nerver, och spelmässigt helt jämnt. Båda lagen sökte sina lägen likt trötta tungviktsboxare.

Veteranen Conny Strömberg fick in en oväntad smäll i solar plexus när hans flip-inspel rullade hela vägen in i mål - med god hjälp av Joel Gistedt i gästernas bur. Det såg ut att hålla hela vägen, men med mindre än två minuter kvar trillar lite olyckligt ändå en puck in bakom Andreas Bosson.

Fem minuters förlängning med spel tre mot tre bjöd på ett galet sväng med flera rena lägen för båda lagen, och en Bosson i zonen. Där var han kvar när det blev dags för straffläggning, 19-åringen stängde helt enkelt butiken medan Sebastian Fakt och Conny Strömberg shoppade bonuspoäng.

Matchens magiska slut

Puh! Det här var ett drama som sent ska glömmas – och alldeles särskilt det rent galna draget i en förlängning där det svängde så hårt åt båda hållen, där Erik Flood körde typ tre varv runt Kristianstads bur och där makalöse Andreas Bosson tog HHC hela vägen till straffar. Väl där var hemmalirarena klart kyligast – allra mest den supercoole Conny Strömberg – medan Bosson växte till ett spöke för gästerna.

Matchens surare siffra

Det var en given besvikelse när den första hemmamatchen i kvalserien – en historisk hockeyfest på vår breddgrad - inte kraschade publikrekordet i Glysishallen. Och när den andra inte ens klamrade sig över tusen åskådare är det lite småjobbigt.

Matchens palaver

I slutet av den något stökiga och bökiga andra perioden gjorde höll domaren upp sex fingrar, och här skulle det bli utvisning för en man för mycket på isen i Kristianstad. Men efter vilda protester och en lång diskussion blev det inget av med det. Till HHC-coachen Lars "Lillis" Lövbloms stora ilska.

Matchens tre hetaste lirare i HHC

1) Andreas Bosson

Det är en sak att hoppa in utan startsträcka, som i matchen mot Almtuna när 19-åringen från Alfta inte hade något att förlora egentligen. Det är en annan sak att gå in från start, med givne ettan Magnus Åkerlund i sjuksängen, och att hantera betydligt värre press i en utsatt position. Den hanterade Bosson med stort lugn och stabilitet, grym insats med 93,10 procent som kvitto på det. Mot slutet av matchen växte den 19-årige rookien till en jätte, med flera praktparader och en straffläggningen där han stängde butiken helt. Klockren matchhjälte – allt som hämtat ur gamla Buster...

2) Erik Flood

Den så spelskicklige backen med den vida blicken fortsätter att övertyga, även om det kan bli något enstaka felpass även här. Men mestadels är reslige Flood en go-to-guy när det gäller att vrida upp trycket. Han har också kvalitet att kliva fram med helt egna initiativ.

3) Jonas Lindström/Conny Strömberg

Den "evige" kapten gör alltid ett gediget jobb, så även i den här matchen. Här tog han sig också till flera heta lägen – och var iskall när han fick chansen i friläget i boxplay som gav 1–0. Han får dela en plats på listan med den alltid lika coole veteranen Conny Strömberg – han gör ett tursamt mål och ett i straffläggningen som vittnar om ett självförtroende utöver det normala. Det som kommer med erfarenheten.

MATCHFAKTA – HOCKEY Kvalserien, omgång 3

Hudiksvall–Kristianstad 3–2 e.str. (1–1, 0–0, 1–1, 0–0)

Mål, första perioden: 1–0 (17.00) Jonas Lindström (Simon Lövgren), boxplay, 1–1 (17.51 Julius Selle Larsson (Victor Laz, William Phetrus), powerplay.

Tredje perioden: 2–1 (11.57) Conny Strömberg (Simon Löf, Sebastian Manberg), 2–2 (18.11) Fredrik Lindblom.

Avgörande straffar: Sebastian Fakt, Conny Strömberg.

Skott: 18–29 (3–7, 7–7, 6–11, 1–4).

Utvisningar: HHC 3 x 2, Kristianstad 2 x 2.

Domare: Hampus Springare.

Publik: 923.