Borlänge tog bonuspoängen i Hudiksvall – när skyttekungen bjöd tillbaka

Det blev en intensiv och svängig kamp direkt från första nedsläpp inför 799n åskådare i Glysishallen.

Det blev snabbt tydligt att inget lag tänkte bjuda på något gratis här.

Hemmalaget fick en (bokstavligen) flygande start i ett snabbt och snyggt anfall där Patrik Elfsberg på vänsterkanten lade upp läget för Sebastian Fakt att snärta in 1–0.

Med dryga fyra minuter kvar av perioden var det på intet sätt orättvist när Borlänges – och hela seriens – poängkung Markus Persson kunde trycka in en kvittering.

I andra perioden gick det grus i spelet för HHC, som drog på sig fyra utvisningar i perioden och fick lägga den mesta energin i defensiven. Samtidigt hade Borlänge svårt att hitta bästa rytmen i sitt powerplay, trots 39 sekunder med spel fem mot tre blev det bara fem skott på mål.

Det viktigaste kom inte i numerärt överläge, utan när Markus "Pajen" Persson (vem annars?) snappade upp ett felpass, drev starkt på mål och rundade kyligt Magnus Åkerlund för att lägga in 2–1 till gästerna.

I tredje perioden kom HHC ut med ny energi, satte hårt tryck direkt och hittade också en kvittering när Sebastian Manberg forcerade in 2–2 mitt i perioden. Ett omdiskuterat mål, där Borlänges läger menade att målvakten Henrik Edström hade kontroll på pucken.

I förlängningen – med spel tre mot tre – var Borlänge klart vassare och målkungen Markus Persson kunde assistera sin främste passningsläggare Christoffer Jansson till segermålet.

Matchens steal

Borlänge checkar högt och hårt i andra perioden, när Markus Persson lurar vid sargen och snor åt sig ett stressad backpass som nog var tänkt att gå sarg och ut. Den okuvlige "Pajen" Persson rundar enkelt sista back och glider retfullt runt hela Magnus Åkerlunds målområde för att kyligt lägga in ledningsmålet. Klassmål av en klasslirare.

Matchens propp

Sebastian Manberg – inte den fysiskt störste av lirare i HHC – demonstrerar sin hårdhet när han kliver in i offensiv zon och står i vägen när Jim Jakobs jagar puck. Det handlade väl mest om olika balanslägen, men väckte viss munterhet på hemmaläktaren när Jakobs blev en hög på isen samtidigt som Manberg inte rörde en fena.

Matchens tre profiler

Markus Persson

Den kraftfulle 29-åringen är seriens poängkung, och här visade han varför. En powerforward med lika stor auktoritet som aktionsradie, och en naturlig känsla för att hitta sina lägen och veta vart buren står. Ett ständigt hot. Och såklart "Pajen" levererade i sin gamla hemmahall (säsongen 2011–12) – med sina två mål och en assist var han skillnaden mellan lagen. Särskilt stark (se ovan) när han kliver fram och sätter 2–1.

Henrik Edström

Borlänges burväktare har hittat bästa formen, superstabil och med flera mer spektakulära parader under Hudiksvalls bästa period i början av tredje. En mångsidig målvakt som stoppade 33 av 35 skott för ett prima facit på 94.29 procent. Och frågan är väl om han inte stoppade det 34:e också, eller om Edström inte helt hade fångat in den där pucken som Sebastian Manberg tryckte in för en kvittering.

Sebastian Manberg

Hudiksvalls explosive forward är liksom i centrum även när han inte är det. Den här gången också en av de mer tydliga profilerna. Rapp och rivig i offensiv zon, men spelar också lite väl yvigt i bland och stod själv för tre av fem utvisningar som drabbade HHC. Jobbade in kvitteringen, och var svindlande nära ytterligare ett mål med en fiffig styrning klockrent i ribban.

MATCHFAKTA – ISHOCKEY Allettan Norra

Hudiksval–Borlänge 2–3 e.fl (1–1, 0–1, 1–0, 0–1)

Mål, första perioden: 1–0 (3.20) Sebastian Fakt (Patrik Elfsberg, Simon Lövgren), 1–1 (14.14) Markus Persson (Christoffer Jansson, Sebastian Kaijser).

Andra perioden: 1–2 (4.02) Markus Persson (Sebastian Kaijser).

Tredje perioden: 2–2 (11.36) Sebastian Manberg (Patrik Elfsberg).

OT: 2–3 (3.28) Christoffer Jansson (Markus Persson, Christoffer Björklund).

Skott: 35–23 (12–11, 10–5, 12–5, 1–2)

Utvisningar: HHC 5 x 2, BHF 3 x 2.

Domare: Hampus Springare.

Publik: 799.