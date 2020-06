Hitta ut – sommarens populäraste aktivitet: "I appen får du hjälp med orienteringen"

Himlen är blå och solen stark när orienteraren Erica Edman lotsar mellan träd och blåbärsris.

För henne räcker det med att kasta ett öga på kartan för att hon ska veta var hon är på väg. Att manövrera sig fram i skog och mark har hon gjort tusentals gånger förut – men kanske inte just i det här skogspartiet i Bollnäs.

– Det som är så himla härligt med Hittaut är att man hittar nya ställen som man aldrig vetat om tidigare. Nu får man de här guldklimparna serverade till sig, säger Erica Edman.

Erica Edman har orienterat i hela sitt liv och kammat hem flera fina SM-titlar. I dag är hon utbildad tränare och pendlar mellan sambon i Bollnäs och jobbet som orienteringstränare på ett idrottsgymnasium i Uppsala.

Erica älskar motion i alla dess former – även om hjärtat klappar lite extra för karta och kompass. Orientering erbjuder fantastisk natur och ger perfekt stimulans för både huvud och kropp.

– Kombinationen med det fysiska och att du måste använda huvudet och tänka tycker jag är jätteroligt. I orientering händer det något hela tiden. Terrängen i skogen är dels ojämn och det dyker upp hinder som du måste orientera runt – och du är ute i friska luften!

Friskvårdsprojektet Hittaut finns på flera orter runtom i landet och går ut på att du ska hitta ut i naturen och ta orienteringskontroller, så kallade checkpoints, med hjälp av en klassisk karta eller en särskild Hittaut-app.

Hittaut finns på tre orter i Hälsingland: i Hudiksvall, Bollnäs och Ovanåker, där du i år kan registrera 150, 138 respektive 120 stycken checkpoints i vardera kommun.

Läs mer: Hittaut förutspår rekordintresse – på grund av den pågående pandemin: "Väldigt rätt i tiden"

Kontrollerna är uppdelade i fyra svårighetsgrader: grön, blå, röd och svart. En checkpoint är en aluminiumstolpe med en bokstavskod, som du noterar och registrerar på hittaut.nu eller i Hittaut-appen.

► Så här hittar du ut – orienteraren Erica Edman tipsar:

Klädsel ...

– Det är ganska mycket ris och pinnar i skogen så ta på dig ett par bra, slitstarka skor och täckande klädsel, särskilt nedtill, så att inte benen blir helt upprispade.

Utrustning ...

– Är du ute och går kan du ha med dig en ryggsäck med vatten och en linda, så att du kan linda fötterna om du stukar dig. Den vanligaste skadan när man är ute och går i skogen är just att man trampar snett.

App eller karta?

Är du komplett nybörjare så rekommenderar Erica att du börjar hitta ut med appen. När du blir varm i kläderna kan du gå över till karta och kompass.

– I appen får du hjälp med orienteringen genom att du kan du se var du är och var du ska gå. Sedan tycker jag inte att du ska använda GPS-funktionen i mobilen i första hand, utan att du försöker själv, för då utvecklas du och lär dig.

Vad ska man tänka på i skogen?

– I skogen ska man ta hänsyn till djur och natur. Man ska också ta hänsyn till markägare. Vissa kontroller sitter nära bebyggelse och sådda marker och där får man respektera att man får gå runt och parkera bilen en bit bort.

Hur ska man göra för att inte gå vilse?

– Det gäller att titta på kartan och verkligen försöka följa den, så att du inte bara går, springer eller cyklar åt något håll. Om du vet hur du hanterar en kompass är det bra att ta med den. I dag finns det ofta både kompass och GPS i mobilen. Det kan vara en trygghet.

Hur ska man tyda kartan?

I varje Hittaut-karta finns en teckenförklaring som till exempel visar hur en sten, stig eller höjd ser ut.

Hittaut finns på 56 orter runt om i landet. Hittaut i Ovanåker, som arrangeras av Alfta-Ösa OK och Edsbyns OK pågår till den 4 oktober. Hittaut i Bollnäs, som arrangeras av Rehns BK, Segersta OK och Vallsta SK, pågår till den 9 oktober och Hittaut i Hudiksvall, som arrangeras av Forsa OK, Hudiksvalls OK och OK Dellen, pågår till och med den 11 oktober.