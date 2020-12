Historiskt fullmäktige i Söderhamn – digitalt möte: "Kommunallagen är inte skriven för pandemi"

Kommunallagen ställer höga krav när kommunfullmäktige ställer om till digitala sammanträden. Alla ledamöter måste till exempel kunna se och höra varandra hela tiden i realtid, de måste kunna begära ordet och rösta. Mötet ska dessutom direktsändas externt på webb-tv och i närradio.

– Kommunallagen är inte skriven för pandemi eller för att alla ledamöter ska delta på distans. Det ska vara så som om att man var på plats här, säger Viktor Wärnick (M).

På måndagskvällen var det bara tre av de 49 ledamöterna som deltog på plats i Rådhuset och det var fullmäktigepresidiet. Övriga deltog via videolänk. En efter en dök ledamöterna upp på storbildsskärmen på väggen bakom fullmäktigeordförande innan mötet började.

Inför mötet har ledamöterna haft ett utbildningstillfälle i digital mötesteknik.

– Det var väldigt bra att vi hade det utbildningstillfället. Det blev ett genrep, vi voterade, hade inlägg och debatter för att se att vi uppfyller kraven på likvärdighet, berättar Viktor Wärnick (M).

Den omfångsrika dagordningen med 55 punkter bantades då man kom överens om att bordlägga 14 interpellationer och frågor till januarimötet.

– Vi kom överens om att ta de formella och viktigaste besluten nu när vi körde det första mötet på distans. Men nu blir det ett debattfyllt möte nästa gång, säger Viktor Wärnick (M).

Kommunalrådet John-Erik Jansson (C) deltog i mötet hemifrån.

– Vi är flera som har jobbat mycket med digitala möten under året och börjar känna oss relativt bekväma med formen, men det gäller ju inte alla ledamöter så jag tycker det gick över förväntan, säger han.

Även oppositionsrådet Alexandra Gard (S) satt hemma och deltog i mötet.

– Sammanträdet fungerade bra utifrån rådande omständigheter. Men det är väsentligt att vi framöver får debattera viktiga frågor och interpellationer också. För demokratins skull får det inte glömmas bort, säger hon.

Viktor Wärnick (M) beskriver det som oerhört viktigt att fullmäktige kan fortsätta med sina möten även under pandemin.

– Fullmäktige är Söderhamns högst beslutande organ. Vi måste fatta en del beslut, som till exempel budget. Så vi måste hitta former även under pandemi, säger Viktor Wärnick (M) som beklagar att det dröjt innan all teknik fanns på plats för att genomföra digitala möten.

– Vi har legat på från presidiet och lagt beställningen, det är beklämmande att det har tagit så lång tid, säger han.

Under våren ställdes en del möten in och sedan kom partierna överens om att halvera antalet ledamöter som närvarade på fullmäktigemötena. Man har även haft möte i en större lokal för att kunna hålla avstånd. Men nu kör man möten på distans till och med den sista mars nästa år.

– Jag håller inte för osannolikt att vi kommer behöva förlänga det till sommaruppehållet. Men vi vill gärna återgå till vanliga möten för det blir trots allt ett annat debattklimat, säger Viktor Wärnick (M).

Fotnot. Ett referat från fullmäktige kommer att publiceras senare.

