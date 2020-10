Historien om industrimannen John Sonerud – avsnitt 2: Nu läggs grunden till betydande industritid i Hudik

John Sonerud jobbade fram till 1950 kvar hos SJ, som lokförare. Jobbet innebar mycket tågåkande borta från hemmet, som numera låg på Vintervägen 42 i Hudiksvall. Obekväm arbetstid och långa arbetspass gav dock mycket samlad kompensationsledighet mellan resorna.

Eftersom John var en mycket aktiv person så måste han hitta annan stimulerande sysselsättning under denna ledighet. De flesta villor på den här tiden hade uppvärmning med vedeldade pannor, vilket innebar mycket jobb med vedhemtagning, kapning, klyvning och vedhantering i samband med laddningen av pannan.

Som den kreativa och uppfinningsrika person han var kom då John på att detta måste kunna göras enklare och billigare. Han konstruerade då en panna som kunde matas med sågspån. Sågspån kunde man få hämta gratis nere på Håstaholmen. Nu kom hans murarkunnande till sin rätt. Han murade själv den första prototyp pannan hemma på Vintervägen. Fixade sedan ett skyddat lagerutrymme direkt utanför huset, dit man enkelt kunde tippa av sågspånet från kärra eller flak. Enkelt, rationellt och bra. Från spånlagret gick det sedan ett spirorör genom källarfönstret rakt ner i källaren och in i pannan. Genialt. Efter mycket experimenterande fick han det hela till att fungera riktigt bra. Problemet var överhettning och bakpuffar, men det var inget som stoppade honom.

Efter att han hade fått anläggningen hemma att fungera sålde han in produkten på i första hand sina arbetskompisar nere på lokstallarna och i andra hand till intresserade grannar. Efter en kort tid brann och småsmall det i källaren hos hela hans bekantskapskrets. All fritid gick nu åt att mura in spånpannor runt om i Hudiksvall.

Alla produkter måste vidareutvecklas och det gällde även i detta fall. John hade kommit underfund med att sågspån har en begränsad verkningsgrad och hade därför börjat tänka på att kunna använda spillolja som bränsle istället för sågspån. Spillolja kunde man vid den här tiden också komma över utan större kostnad. Miljömedvetenheten var ju heller inte på långa vägar lika stor som idag. Den första prototypen byggdes i vanlig ordning i källaren hemma på Vintervägen. Nu handlade det om kraftigare doningar. Det small och levde om ännu lite högre och oftare än tidigare. Efter en kortare tids experimenterande insåg även John att riskerna kanske var lite för stora med detta explosiva och svårhanterliga bränsle, så han avvecklade sakta men säkert detta extraknäck. Det kan tilläggas att säkerhetskraven på den här tiden inte var i närheten av vad som gäller idag och därför kunde man hålla på med denna typ av verksamhet utan särskilda tillstånd eller myndighetsingripande.

ETT HÅRT BESKED

Under de sista åren på 40-talet hade John börjat att få problem med värk i vänster axel. Som lokförare måste han vid rangeringar samt till- och frånkopplingar av järnvägsvagnar ständigt titta ut genom lokfönstret. Vintern, med minusgrader ute och riktigt hett inne i förarhytten från den koleldade ångpannan, gav stor temperaturskillnad. John hade dragit på sig reumatisk värk, som var klart arbetsrelaterad. Han besökte stadsläkaren Erwald för att försöka få hjälp. Doktor Erwald, som inte var känd för att vara varken finkänslig eller psykologisk, talade brutalt om för John att detta skulle bli kroniskt om han fortsatte att köra lok. Han meddelade helt kallt att det bara var att sluta på SJ och söka ett annat jobb. Beskedet kom som en stor chock för John. En fast och trygg statlig anställning vid SJ det var inget man bara hoppade av vid den här tiden. Statens kaka var liten men säker och trygg!

BLIR FÖRSÄLJARE AV JORDBRUKSMASKINER

Vid 33 års ålder måste John alltså hitta något annat att försörja sig på. John hade under 1949 varit nöjespappa i Hudiksvall och legat bakom luciafirandet och nyårsrevyn i stan. I revyensemblen fanns en pianist vid namn Olle Berg som samtidigt var försäljningschef hos ett företag som hette Tollers. Tollers var ett lokalt försäljningsföretag som sålde traktorer och jordbruksutrustning till bönder och skogsägare i norra Hälsingland. Olle hade tidigt sett att John var driftig och ett bra säljarämne och nu när han sökte ny sysselsättning erbjöd han honom ett jobb som säljare på provision.

Eftersom John var bondpojke och uppväxt på en bondgård hade han en bra bakgrund och baskunskap för att klara denna utmaning. Lönen var helt provisionsbaserad och utgick med 8 procent på fakturerat och fullt betalt belopp. Alla omkostnader skulle han stå för själv. Det första halvåret var mycket tufft ekonomiskt. John sålde i princip ingenting dom första månaderna. Han for som en skållad råtta runtom i norra Hälsingland och besökte sina nya kunder.

Det var mycket arbete på kvällar och helger eftersom det var då han hade bästa möjligheten att i lugn och ro få prata med bönderna och deras fruar. Han blev oftast vänligt bemött men det blev dåligt med order till en början. Han fick å andra sidan lära känna en massa tidigare okända orter runt om i landskapet. Vad sägs om Norrgima, Gammelsträng, Ängebo med flera ställen. Efter drygt ett halvår började det dock att vända och orderna började att trilla in och efter ett år då gick det bra och efter ytterligare ett halvt år då gick det riktigt, riktigt bra.

Då blev John inkallad till chefen. John jag vill prata lön med dig! Det tycker jag inte behövs, svarade John. Jag är helt nöjd som det är och behöver absolut ingen löneökning! Nu var det inte det som chefen ville utan han ville sänka Johns provision eftersom han tyckte att han nu tjänade för mycket. Menar du allvar med det då säger jag upp mig, sade John. Och så blev det!

STARTAR BRÖDERNA SONERUDS MASKINFÖRMEDLING

Under tiden på Tollers hade John skaffat sig en kundkrets av lantbrukare runt om i landskapet. Han hade samtidigt noterat att det låg massor av oanvänd jordbruksutrustning ute på gårdarna. Detta blev förutsättningen för en ny affärside. Han startade Bröderna Soneruds maskinförmedling tillsammans med sin yngsta bror Gottner, som ett år tidigare hade flyttat till Hudiksvall tillsammans med sin hustru Annikki.

Företaget blev Hudiksvalls första varubytesaffär med inriktning mot lantbruksutrustning. Bönder fick möjlighet att lämna in utrustning till försäljning på Soneruds kontor på Bankgränd i Hudiksvall. Vid genomförd affär så tog Soneruds 30 procent i säljprovision. Det var ett perfekt upplägg för bägge parter. För Soneruds var det ett mycket smart sätt att komma igång med verksamheten utan att behöva binda kapital i lager och rörelsekapital. Det blev snabbt en naturlig uppdelning av arbetsuppgifterna mellan bröderna. Gottner skötte butiken och John var ute hos kunderna och sålde.

Efter en kort tid flyttade även en tredje broder, Erik Sonerud, ner till Hudiksvall och började på firman. Bröderna hade kunderna men saknade en agentur på nya jordbruksmaskiner/utrustning. Den ledande leverantören i Sverige på den här tiden hette Anders Fisher och dom hade en säljinspektör vid namn Folke Larsson, som bodde i Enånger. Folke hade sett potentialen hos de arbetsamma norrlänningarna och ordnade så att Soneruds fick rätten att sälja deras kompletta produktsortiment av slåttermaskiner, skördetröskor, traktorer, traktorvagnar, reservdelar med mera. Det var en mycket viktig händelse för den framtida framgången.

