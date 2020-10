Historien om industrimannen John Sonerud – avsnitt 1: Från getarpojke till nordisk grävlastarkung

Det hela började 1917 när John föddes uppe i Vindeln i Västerbotten. Han växte upp på föräldrarnas lilla skogshemman i byn Yttersjön några mil norr om Vindeln tillsammans med sju syskon.

John var fjärde äldst och hade tre äldre bröder samt två yngre bröder och två yngre systrar. Det var tuffa tag under uppväxtåren med mycket arbete och mycket hjälpa till. Barn sågs på den tiden som en nödvändig arbetskraft. Så fort man bara kunde fick man arbetsuppgifter, som att hugga och bära in ved, hjälpa till med alla möjliga sysslor i jordbruket eller skogen. Det fanns alltid arbetsuppgifter som passade oavsett ålder. Att spela fotboll eller att leka sågs som slöseri med tiden. Rudolf var en sträng far och hade stor respekt hos sina barn.

Att spela fotboll eller att leka sågs som slöseri med tiden.

Det finns en sann historia från slutet av 20-talet som visar hur kargt och tufft det kunde vara. Det var söndag förmiddag och Rudolf var arbetsledig. Han satt i köket och läste tidningen och då fick han absolut ej störas. John tillsammans med några av sina bröder var ute på gården och lekte. Man lekte kurragömma och John hade klättrat upp på ladugårdstaket för att gömma sig men råkade halka och ramlade ner från taket med ett brak. Han låg där på marken och kved. Bröderna insåg att dom måste tala om för far vad som hänt och få hjälp, men dom visst samtidigt att deras far absolut inte fick störas.

En av storebröderna Enar tog dock mod till sig och sprang in i köket till sin far och vrålade, John har ramlat ner från ladugårdstaket! Rudolf sänkte tidningen, tittade på Enar och frågade, skriker och rör han på sig? Ja, svarade Enar. Bra, då lever han och det är säkert inte så farligt. Rudolf gick inte ens ut och tittade. Inget dalt här inte. John kvicknade till och överlevde äventyret om något mörbultad.

EN SOMMAR SOM ELVAÅRIG GETARPOJKE

När John var elva år var han getarpojke en hel sommar iväg från det trygga hemmet. Han hade hand om en flock mjölkkor, totalt 33 st, åt en bonde i grannbyn Abborrträsk någon mil från föräldrahemmet. Att idag skicka iväg sin elvaåriga son på ett liknande uppdrag skulle vara totalt otänkbart. Man fick tidigt taga ansvar på den här tiden. Tankarna går snabbt till dagens debatt om barnarbete i u-länderna. Lönen var 10 kronor per ko, vilket gav en bra slant i förtjänst. När John sedan kom hem med sin lön lämnade han stolt över hela summan till sina föräldrar, som tog emot pengarna helt självklart, utan alltför mycket beröm.

Redan tidigt bestämde John sig för att så fort han bara kunde så skulle han lämna Yttersjön och åka ut i världen. Han blev tidigt fascinerad av tåg. Bara två kilometer från föräldrahemmet gick järnvägen förbi. Eftersom det på den tiden ej fanns bilar så var järnvägen det fortskaffningsmedel som gällde om man skulle åka någon längre sträcka. Flera gånger per dag kunde John springa de två kilometrarna bort till spåret för att hinna se tåget susa förbi. Han fantiserade då om att en dag få hoppa på och åka med.

FLYTTADE HEMIFRÅN

När John var 16 år fick han anställning som dräng på Karlsgård utanför Vindeln och där blev han kvar några år. Karlsgård ägdes av Johns morbror Oskar, som var hästhandlare. Här fick han sina först lärospån när det gällde att göra affärer. I Vindeln hittade han också sitt livs stora kärlek, den vackra och skygga frisörskan Nanna Mikaelsson, som några år senare blev hans hustru och mor till de två sönerna Åke och Per.

Johns far Johan Rudolf var en allkonstnär och eftersom det var svårt att försörja sig bara på det lilla norrländska jordbruket eller skogen som hörde till så arbetade han också ute i byggsvängen som murare. Alla hans pojkar fick under några år av sin uppväxt vara med och hjälpa till med att blanda bruk och langa murstenar samtidigt som dom lärde sig muraryrket. Detta gällde även John. Detta kom väl till pass när han senare under sin karriär utvecklade och murade upp egenkonstruerade flis- och oljepannor, som han sålde till grannar, bekanta och arbetskamrater.

Efter lokförarutbildning blev han som 23-åring Sveriges yngsta lokförare.

SVERIGES YNGSTA LOKFÖRARE

Vid krigsutbrottet 1939 lyckades John som 21-åring och med nyss avslutad militärtjänstgöring komma in på SJ:s maskinverkstad i Vännäs och efter lokförarutbildning blev han som 23-åring Sveriges yngsta lokförare. De första stationeringarna blev sedan Boden och Arvidsjaur och arbetsområdet var övre Norrland med många resor vintertid i bitande kyla. Han har själv berättat att det flera gånger var mer än 40 grader kallt och då gällde det att skotta kol och elda på för fullt för att hålla ångan uppe i ånglokets kamin. Men kallt var det att titta ut genom förarhyttens sidofönster, vilket var ett måste vid till- och frånkoppling av tågvagnar. Här drog John på sig början till reumatisk värk i axlarna som gjorde att han senare var tvungen att sluta sitt arbete som lokförare.

År 1943 gifte sig John och Nanna i Vindelns kyrka och tog samtidigt sitt nya familjenamn, Sonerud. Johns tidigare efternamn Rudolfsson byttes till Sonerud efter att ha kastat om stavelserna. De två yngre bröderna Erik och Gottner bytte även dom efternamn till Sonerud medan dom övriga syskonen behöll sitt gamla familjenamn.

FLYTTADE TILL HUDIKSVALL

Efter några kalla vintrar i Norrland beslöt sig John och Nanna för att flytta söderut. John lyckades få en lokförartjänst med stationering i Växjö och dit flyttade dom hösten 1944. Därnere föddes i september 1946 deras första son Åke. Varken Nanna eller John trivdes dock helt bra nere i det mörkaste av Småland utan längtade åter norrut. Man beslöt därför att undersöka möjligheterna att flytta norrut igen. Man ville inte flytta tillbaka ända till Västerbotten, men en stad någonstans efter södra norrlandskusten kändes rätt.

När John hade några dagar ledigt sommaren 1947 så tog han tåget norrut för att rekognosera läget. Som SJ-anställd hade han gratis tågresor så det var ingen stor ekonomisk uppoffring att åka iväg. John och Nanna hade gemensamt tittat på kartan och kommit fram till att någon av städerna mellan Gävle och Härnösand skulle kunna fungera. John åkte alltså iväg utan något bestämt resmål utan mer för att känna av läget.

Han åkte efter Ostkustbanan och den första staden han steg av vid var Gävle. Men han hann inte längre än stiga av tåget på perrongen så fick han direkt en konstig känsla av att här vill jag inte bo. Han hoppade därför på tåget igen och fortsatte till Söderhamn. När han där på perrongen frågade en kvinna om vägen till lokstallarna så fick han ett snäsigt svar och beskedet att lokstallarna minsann inte låg på något promenadavstånd direkt. Det kändes heller inte bra så han hoppade på tåget igen och fortsatte norrut till Hudiksvall.

När John hoppade av på stationen i Hudik så möttes han av en strålande sol och en vacker havsvy. Det var liv och ett positivt stoj på perrongen och när han frågade en kvinna om vägen till lokstallarna så fick han ett stort leende och ett vänligt svar att det bara låg några hundra meter bort och att hon minsann skulle åt samma håll och gärna kunde följa med och visa vägen. Han kände direkt att här vill jag bo. Glada Hudik hade visat sig från sin bästa sida.

Väl tillbaka i Växjö var makarna helt överens om att till Hudiksvall, dit ville man flytta. Det gick bara några dagar så fick John ett positivt besked från en lokförarkollega i Hudiksvall att han gärna ville byta tjänstgöringsort med John. Sagt och gjort.

Nästa lördag: John Sonerud startar Soneruds Maskinförmedling och lägger grunden till tiden som industriman i Hudiksvall