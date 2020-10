HHC spelade ut tabelltvåan – fick ändå nöja sig med bonuspoäng: "Det är tufft för psyket"

HHC är, som vanligt, ett lag som förväntas ligga högt i Hockeyettan. Men starten på säsongen har varit lite upp och ner, är starka insatser på hemmaplan varvats med aningen blekare matcher på bortais.

Men nu ser laget ut att ha hittat det man sökt efter. Tredje raka segern, om än efter förlängning, gör att HHC nu är ny trea i tabellen.

– Vi gör en jättebra match idag, men vi får jobba så hårt för våra mål. De skickar in en blindare som tar på en skridsko som går in, såna saker. Det är tufft för psyket, säger Per Ljusteräng, som hyllade lagmoralen efter segern.

– Det var en riktigt laginsats, det var kul att se. Serien har blivit bättre och nu har vi två av förhandsfavoriterna framför oss med Vallentuna och Hddinge och sedan Strömsbro som är topptippat med har haft lite kräftgång. Vi har börjat hitta rätt.

Mot Enköping så hamnade HHC i underläge i den åttonde minuten efter "blindaren" som hittade in bakom Andreas Bosson i målet. Sen tog det lång tid innan HHC kunde kvittera och ta ledningen.

– I andra perioden är det spel mot ett mål i stort sett, de har ingenting. Men det går troll i det hela. Vi sa inför sista att vi måste försöka skörda av det vi byggt upp och vi gör det jättebra. Vi tar ledningen och har bud på en trea, säger Per Ljusteräng.

Men en, enligt HHC-tränaren, tveksam utvisning gav Enköping läge i powerplay – och där kom också kvitteringen som tog matchen till förlängning.

– De skjuter på en byxa på en av våra spelare och in. Det är som sagt dåligt flyt, säger Per Ljusteräng.

I förlängningen så skapade HHC ett par chanser och med 22 sekunder kvar till straffläggning kunde Marcus Linderborg sätta avgörande 3–2.

– Det är en skön känsla att slå dem, det hade känts tufft att förlora den här matchen. Att spela under de här förutsättningarna där vi hela tiden får jobbiga mål mot oss är tufft. Killarna gör det jättebra, säger Per Ljusteräng.

MATCHFAKTA – Hockeyettan Östra

Enköping–HHC 2–3 (1–0, 0–0, 1–2, 0–1) efter förlängning

Period 1: 1–0 (7.05) Alexander Starck (Robin Nilsson, Martin Jonsson).

Period 3: 1–1 (1.55) Anton Hammargård (Emil Carlqvist, Christoffer Jansson), 1–2 (9.29) Adam Byström Johansson (Marcus Linderborg), 2–2 (15.27) Wilmer Lindblad (Ludvig Wallin, Daniel Andersson) spel fem mot fyra.

Förlängning: 2–3 (4.38) Marcus Linderborg (Henrik Marklund, Algot Landin).

Utvisningar: Enköping 4x2, 1x5+20, HHC: 4x2, 1x5+20.

Skott: 25–32.