HHC höll nollan i första måstematchen – med ny back i laget: "Förhoppning om att det här ska bli bättre"

Tre raka förluster och fem förluster på de sju senaste matcherna, men borta mot Kiruna kom trendbrottet. Därmed var det en mycket nöjd HHC-tränare som summerade matchen en stund efter slutsignalen.

– Vi gjorde det bra. Det var en bra genomförd match. Lite jämnt i början, men i andra perioden var vi klassen bättre, då gör vi ju tre mål också och avgör matchen. I sista... de kommer inte riktigt till, vi släpper ju bara sjutton skott på hela matchen. En bra, stabilt genomförd bortamatch helt enkelt, säger han.

Matchen mot Kiruna var den första av tre måstematcher för att laget ska kunna knipa tredjeplatsen som ger en direktplats i playoff 2.

– Ja, precis. Så på det sättet var det viktigt, sen hade vi ju som sagt tre raka förluster också så det var mycket som var nödvändigt med den här segern. Vi fick hålla nollan samtidigt som vi fick göra lite mål igen, det var mycket som var positivt helt enkelt.

Ny back i HHC – Matej Svetlik presenterades på klubbens sociala medier på lördagen:

Om du ska peka på något specifikt som gör att ni vinner då?

– Det var andra perioden. Vi höjde tempot i passningsspelet lite grann och då hängde de inte riktigt med. Vi är bra när vi flyttar pucken snabbt och liksom kuggar i varandra. De orkade inte till slut, jag tror vi körde slut på dem.

Efter att Henric Nordin valt att bryta sitt kontrakt och tacka för sig öppnade sportchefen Pär Langer för att förstärka truppen. Så blev det och backen Matej Svetlik, senast i Kalix, anslöt till laget på lördagsmorgonen.

– Ja, han dök upp där vid kvart över nio i morse när vi stod vid ishallen, så han fick hänga på oss, säger Per Ljusteräng och skrattar till lite.

– Snabba ryck, men han gjorde det bra. Det är ju inte lätt att komma in i ett lag direkt så där, men han höll det på en nivå som han klarade av hela tiden. Enkelt, säkert och bra. Det var skönt att få in honom och bra för honom att komma in och få börja med en seger också.

Att tappa Nordin i det här läget av säsongen, vad säger du om det?

– Det är klart att det är tråkigt. Vi har ju sett att det inte riktigt har varit så som jag kommer ihåg honom från tidigare år. Han har säkert varit frustrerad över det, att han då väljer att lägga av får stå för honom.

Viktigt att ni ändå hann få in en till back innan fönstret stängde?

– Ja, absolut. Nu får vi in en spelare som vill vara här och som jag tror kan spela på samma nivå. Jag har en förhoppning om att det här ska bli bättre för oss.

Redan på söndagen väntar ny match för HHC. Då mot Boden, det andra laget som krigar om tredjeplatsen med två matcher kvar av allettan.

– Precis. Både vi och Boden har ju saken i egna händer vad det gäller tredjeplatsen nu. Vinner de sina två så är de trea, vinner vi våra två då är vi trea. Det är lite högre insatser nu.

– Jag skulle säga så här, det krävs ett säsongsbästa för att vi ska vinna i morgon. Lite personliga rekord på många håll och kanter. Jag menar, Boden nollade Östersund i dag så det kommer bli hårt och tajt. Jag utgår från att vi ska dra det längsta strået. Det finns inga garantier, men vi ska göra vårt bästa.

Matchfakta

Allettan norra

Kiruna IF–Hudiksvalls HC 0–4 (0–0, 0–3, 0–1)

Period 1: –.

Period 2: 0–1 (5.51) Albin Kedbrant (Joel Källström Englund, Marcus Sirén), 0–2 (8.24) Anton Hammargård (Jonas Lindström, Hugo Enock), 0–3 (16.57) Henrik Marklund (Adam Byström Johansson).

Period 3: 0–4 (17.50) Jonas Lindström.

Skott: 17–37.

Utvisningar: Kiruna IF 5x2 min., Hudiksvalls HC 6x2 min.

Domare: Jimmy Andersson.

Publik: 520.