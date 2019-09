HHC favorit efter succésäsongen – Ljusteräng vill slippa serielunk: "Tidigare han man gått på sparlåga"

Oddsen inför premiären i Hockeyettan talar sitt tydliga språk – det är Huddinge och Hudiksvall, med Visby/Roma som outsider, som kommer göra upp om seriesegern.

I den första delen av säsongen vill säga. För där handlar det mesta om att sätta ett spel och landa bland de fem bästa för att nå Allettan. Och med det delmålet uppnått vrids fokus mot playoff och alla steg som väntar där innan en eventuell kvalserie till allsvenskan.

– När man klarar av playoff 3 känns det som man vunnit något någonting, fast man bara går in i en ny serie. Nu vet man att om man tagit sig igenom det snåret så fortsätter det, det är bara en delseger. Jag hoppas vi kan förädla det laget gjorde förra säsongen och ta oss ännu högre, säger Per Ljusteräng, som kommer göra ett tappert försök under hösten att Hudiksvall inte ska hamna i någon "serielunk".

– Alla vi är ju vana att leva med hur det är, jag vill att man ska börja tävla hela tiden. Tidigare kanske man gått lite på sparlåga, för att varva upp sen. Men jag vill inte vara osäker på vilka jag kan lita på. Jag tror konkurrens föder bättre resultat i slutändan.

På frågan om hur han ser på Hudiksvall den här säsongen svarar HHC-tränaren så här:

– Jag har dålig koll på förra säsongen. Men vi har tagit in spelare med erfarenhet från kvalserier och det borde borga för att alla vet vad som väntar längre fram.

Och han är laddad för premiären som sker hemma mot Sollentuna på söndag.

– Det är förväntan bara. Visst är försäsongen charmig, men man vill börja tävla och se vilka hjulspår man kommer in i. För min del så är det många nya ställen att besöka eftersom jag inte varit i den här serien tidigare. Det blir kul att sätta igång, säger Per Ljusteräng.