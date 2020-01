Hete halvan i Bollnäs jagar revansch mot SAIK – och trivs med takten: "Gillar när det är tätt mellan matcherna"

Efter dryga halvtimmen i onsdagens hemmamatch mot Hammarby slog det gnistor på vänsterkanten.

Samuli Helavuori tog med sig all fart när han med finess klev in från kanten, fintade bort ett gäng backar i Bajen för att servera Marcus Ståhl öppet läge att stöta in 2–1.

En aktion som strålade av självförtroende från en av Bollnäs bästa och mest drivande spelare den här säsongen.

– Jo, visst känns det som formen är bra, och kanske har jag hittat en lite jämnare nivå den här säsongen, säger den 28-årige landslagsliraren som gör sin nionde säsong i Giffarna.

Fysiskt har han hela tiden legat i framkant – de senaste åren har också tekniken hängt med i farten allt oftare.

– He he, lite så är det nog, nu funkar överkroppen bättre i hop med benen. Det hänger också en del på självförtroende, och att man blir lite klokare med åren. Det allra viktigaste är ändå att vara samspelt med de som man delar omklädningsrum med, säger vänsterhalven som är en nyckelspelare – och tempohöjare – i Bollnäs offensiva spel.

Det har också fungerat allt bättre efter den motiga julhelgen med dubbla derbyförluster mot Edsbyn och Broberg.

På de fyra senaste matcherna har Bollnäs tagit sju av åtta möjliga poäng, och det efter särskilt starka insatser i segern mot Villa och den häpnadsväckande sena spurten och upphämtningen till 4–4 borta mot Västerås.

– Vi var i ett lite pressat läge, men nu har vi tagit en rad tunga poäng den senaste tiden. Det var riktigt starkt att komma igen och knipa den där poängen mot Västerås. Det ger en skön glädje, och i onsdags tog vi också en väldigt tung seger mot Hammarby.

Där krävdes hårt jobb hela vägen – hinner ni ladda om till ny svår match redan på fredag?

– Det är inga problem, om du frågar mig. Personligen gillar jag när det är tätt mellan matcherna, det är mycket roligare än när det är en vecka mellan. I november var det tajt med matcher onsdag och fredag, det blir en bra rytm då man är igång hela tiden. Då trivs jag, även om det kan slita med tio plusgrader för många gånger. Men vi fixar det här, alla är så vältränade i elitserien numera, säger Helavuori, inför sista matchen före ett tolv dagar långt uppehåll med landskamper som spelas nästa helg.

Borta mot Sandviken blev det förlust (3–6) efter en sällsynt blek insats – hur ska ni vända på det?

– Då mötte vi ett väldigt bra Sandviken, som också fick matchen precis dit de ville. Det var så heta och starka, gjorde jobbet till hundra procent. Underläget med 2–4 i paus var smickrande för oss då, de var bara så mycket bättre. Nu behöver vi ha lite mer balans i vårt eget spel, köra vår egen grej och inte fokusera så mycket på vad de gör, säger Samuli Helavuori – ett kraftverk på kanten med energi att utmana i plus 90 minuter.

Och som hoppas på en sådan klassisk och skön fredagkväll på Sävstaås.

– Det finns förutsättningar för en härlig fredagkväll, hoppas bara det kommer mycket folk. Matchen kommer att bli en holmgång...

På fredag räknar också tränare Svenne Olsson med att vara tillbaka för att leda laget, på onsdagen blev han tvungen att "vika ned sig" halvvägs från hemmet i Söderhamn.

– Jag åkte troligen på matförgiftning, fick stanna och kräkas på väg till matchen. Då var det bara att vända bilen, men jag orkade ha koll på matchen via datorn. Nu mår jag lite bättre, säger Bollnäs tränare, som inte kalkylerar med några förändringar i laget som spelade senast.