Het OS-sommar – då kommer barnen till friidrotten: "Många som vill prova på"

Det märks att friidrotten drar till sig intresse – inte minst under en OS-sommar som denna.

21 tjejer och killar mellan 8 och 12 år har under veckan hållit till på friidrottsskola på Hällåsen.

– Det är roligt att det kommer nya barn hit, säger Klara Vosveld, en av Söderhamns IF:s ledare under veckan.