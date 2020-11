Hemvändare gnuggade på mot oddsen när Tellus tvingade Bollnäs att jobba: "Det är ett härligt gäng"

Han gjorde tio raka säsonger i Bollnäs, men efter 2015/16 blev det inget nytt kontrakt för Marcus "Muffe" Wikman.

Den gänglige mittfältaren drog vidare till allsvenska Ljusdal där han utvecklades bra under tre säsonger.

Efter förra säsongen i Broberg jobbar han nu vidare på mittfältet i tippade bottenlaget Tellus – en ny situation där det lite handlar om att kämpa i motvind från början.

– Jo, det är så klart lite andra förutsättningar, men vi jobbar hårt varje dag för att utvecklas med många som aldrig spelat i elitserien tidigare. Vi tar små kliv hela tiden, och jag tror absolut vi kommer att bli bättre och bättre ju längre säsongen lider, säger Marcus Wikman, som inte har några problem med att gilla läget i sin nya klubb.

TV: Se höjdpunkterna från Bollnäs–Tellus i spelaren nedan

– Jag har jättekul, det är ett härligt gäng och en förening som har ordning på grejerna. Vi har också det väldigt bra med hallen i Gubbängen, och den kanonisen, säger Wikman – som var måttligt road av lagets lite yrvakna och svajiga start på Sävstaås.

– Första kvarten var under all kritik, sedan spelar vi ändå upp oss och hittar mer rätt i positionerna. Men det var svårt också, med ganska dålig is.

Marcus Wikman var mycket aktiv under första halvlek när Tellus starkt jobbade sig in i matchen, och även kunde hota med några giftiga attacker.

– Jag har väl en lite annorlunda roll här än tidigare, och särskilt jämfört med hur det var i Broberg. Nu har jag lite mer boll och går också hårdare offensivt, och det gillar jag, säger "Muffe" Wikman som tror spelet kommer att sätta sig än bättre när alla sjuka och skadade är tillbaka.

– Vi har inte spelat två matcher med samma lag ännu, det betyder en hel del.

Tellus vek aldrig ned sig på Sävstaås, och kunde även frisera siffrorna genom mål av sylvasse 18-årige junioren Johan Hannegård och Marcus Magnusson.

Det var också flera glada konversationer efter matchen – Sävstaås är ju också en gammal hemmaplan för Tobias Björklund, Hampus Krantz och Martin Krigh.

– Det kändes bra, det är alltid lika kul att komma tillbaka till Säsvtaås, konstaterar Marcus Wikman.

MATCHFAKTA

Bandy – Elitserien

Bollnäs–Tellus 6–2 (2–0)

Mål: 1–0 (6) Christian Mickelsson, 2–0 (7) Patrik Nilsson (Per Hellmyrs), 3–0 (56) Samuli Helavuori (Oskar Westh), 4–0 (73, hörna) Patrik Nilsson (Per Hellmyrs), 4–1 (74) Johan Hannegård, 5–1 (81) Caspher Ekström (Christian Mickelsson), 5–2 (86) Marcus Magnusson (Martin Krigh), 6–2 (91, hörna) Patrik Nilsson.

Hörnor: 16–8 (7–3).

Utvisningar: Bollnäs 2 x 10, Tellus 1 x 10.

Domare: Pavel Silinski.

Publik: 1.