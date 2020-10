Heltid minskar inom äldreomsorgen – partier begär utredning: "Rent ut sagt oanständigt"

Antalet heltidstjänster inom omvårdnadsförvaltningen har minskat med 47 stycken sedan samma tid förra året, från 955 till 908. Det framgår i delårsrapporten som omvårdnadsförvaltningen tagit fram.

Samtidigt har antalet köp av heltidstjänster inom bemanningen ökat. Det menar Socialdemokraterna i Söderhamn är fel väg att gå.

– Vi måste få ett stopp på de otrygga anställningarna i dagens Söderhamn, det här är rent ut sagt oanständigt. Personalen som gått i frontlinjen under en tuff vår och sommar ska inte behandlas såhär, skriver Lennart Gard (S), gruppledare i omvårdnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

I januari köpte omvårdnadsförvaltningen 137 tjänster från bemanningen. Månaden efter var de 124. Senare under coronavåren steg köpen och under sommaren under semestertider var de mellan 200-300 tjänster, vilket Lennart Gard har räknat ut ger ett snitt på 180 från januari till augusti.

– Det är 180 heltidstjänster men det innebär också att det är många fler huvuden. Och då tänkte jag att det också finns ett antal barn i de här familjerna, som inte vet om de har lön nästa månad. Det bidrar till ojämlikheten och bristen i kontinuitet hos oss, säger Lennart Gard (S).

Även om coronapandemin sannolikt bidragit till att bemanningsköpen ökat under våren så menar Lennart Gard (S) att siffrorna från förra året utan viruspandemi redan var en för hög siffra. Då var snittet mellan januari till augusti 162 tjänster. Och sedan dess har alltså antalet heltidstjänster inom omvårdnadsförvaltningen minskat.

I ett nämndinitiativ vill S att omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur antalet visstid, vikarie och timanställda kan halveras och övergå till fasta tjänster inom förvaltningen.

– I april hade man semesterstopp på grund av corona så då sjönk köpen till 121 tjänster. Därför säger jag att man kan halvera, för man kommer alltid att behöva ha en viss del, på sommaren och så vidare, säger Lennart Gard (S).

Även Vänsterpartiet i Söderhamn har lämnat in ett nämndinitiativ efter att ha läst delårsrapporten. I rapporten konstaterar tjänstemännen att en lärdom från pandemin är vikten av välutbildade, kompetenta och fastanställda medarbetares betydelse för att minimera smittspridningen.

"Detta borde innebära en förändring av synen på bemanningen inom äldrevården. Det vanligt förekommande är att äldrevården bedrivs med stöd av vikarier i stället för en förhöjd grundbemanning som skulle säkra kompetens och kontinuitet.”

Vänsterpartiets förslag är att omvårdnadsförvaltningen utreder och beskriver förutsättningar för en förhöjd grundbemanning. Partiet vill också att förvaltningen återkommer med utredningen i god tid inför nästa budgetuppdatering.