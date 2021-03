Helikopter på allmänning i Skålbo fick flytta: "Det ska vara tydligt att det här är en allmän yta"

– Det där har varit ett ärende som har legat ganska länge, som ett tillsynsärende, berättar Caroline Hoffsten, mark- och exploateringschef på Hudiksvalls kommun. Det grundar sig i att vi fick in en synpunkt, och när vi följde upp det och tittade närmare så såg vi att det enligt detaljplanen skulle finnas ett staket på plats. Det har vi åtgärdat nu. När vi var på plats såg vi att det stod en helikopter parkerad där.

Det ska vara tydligt att det här är en allmän yta, och inte något som tillhör den privata tomten. Det var ingen svår utredning, enligt Caroline Hoffsten. Staketet är på plats och man har bett den som äger helikoptern att flytta på den.

– Vi har behövt se över vilken mark vi äger intill vattnet, och hur vi skulle kunna tillgängliggöra den för allmänheten. Det är ju ganska restriktivt att sälja mark intill vatten idag, och ska den tillgängliggöras så ska det vara för allmänheten, inte privatiseras, säger Caroline Hoffsten.

"Tanken är att området ska vara tillgängligt för allmänheten, till exempel närboende och det rörliga friluftslivet. Genom kommunens åtgärder underlättas möjligheten att nå detta syfte. Omkringliggande fastighetsägare har fått information via brev", skriver kommunen på sin hemsida.

Den som äger helikoptern som stod på allmänningen är Fredrik Ulander. Han berättar att han haft helikoptern i cirka tio år och att det inte handlat om många dagar per år som den stått just i Skålbo. Det handlar kanske om ett par dygn vid skiftbyten, ungefär tre gånger per år, eftersom den används flitigt i både Sverige, Norge och Finland.

– Men den är flyttad nu, och det är inga konstigheter med det. Det är ju markägaren som bestämmer. Inte hade vi något problem med det inte. Rätt ska vara rätt, så vi har flyttat den, säger han.

Han ställer sig dock lite undrande till om kommunen kommer sätta upp staket på alla ställen där privat mark gränsar mot allmänningar? Men några sådana planer har inte kommunen enligt Caroline Hoffsten.

– Nej inte så konkret. Anledningen till att man satte upp staket just här var att vi fick in ett ärende om det och att vi följde upp det.

Fredrik Ulander berättar att helikoptern finns kvar i Skålbo, men att han flyttat den cirka 25 meter, så nu står den på privat mark.

– Och vi har fått tillåtelse av markägarna i området att ställa den där, understryker han.