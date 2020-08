Helgens Hemmavasa i Hudik: "Kul att det blir en grej av det"

Hemmavasan ersätter årets inställda Vasalopp i cykling. Ett 40-tal cyklister i Hudiksvall startade loppet under lördagsmorgonen, efter att Hudiksvalls IF gjort ett evenemang där de uppmanade folk att cykla tillsammans.

– Vi ville styra upp det och göra ett litet evenemang av det för att locka fler att delta, säger Stefan Skalman, Hudiksvalls IF.