Helgas krönikör Svante Lidén: "Det mest storslagna ögonblicket i mänsklighetens historia"

Jag satt och pimplade mellanöl tillsammans med Gunnar Melander och några andra ute på Hamnholmen vid Höga kusten. Med hjälp av ett bilbatteri, en usel antenn och en gammal 17-tummare såg vi det ofattbara: Hur en suddig spökfigur klev ut ur något suddigt och uppenbarligen ställde sig på något annat suddigt.

Klockan var fyra minuter i fyra på morgonen. Skuggfiguren, det var Neil Armstrong, sa nåt. – Va sa han? Sa vi.

Sen, efter 20 minuter och ytterligare några pilsner, kom den andra skuggfiguren - Buzz Aldrin - ut. Det var magiskt. Vi var på månen! Nån timme senare traskade jag och lillbrorsan Gunnar stigen genom skogen tillbaka till vår sida av ön. Det var en magnifik morgon. Solen lyste över en ny tillvaro.

– Bättre än så här blir det aldrig, sa jag. Brorsan, fem år, tittade frågande på mig.

– Lita på mig, det blir aldrig bättre. Beklagar.

Vi hade just varit med om det mest storslagna ögonblicket i mänsklighetens historia. Vi hade landat på en annan värld. Armstrong och Aldrin hade visat oss att nu var precis allt, precis allt, möjligt. Som president Kennedy sa när han drog igång månprojektet några år tidigare: – Vi ska inte göra det för att det är lätt, vi ska göra det för att de är SVÅRT!

Det höll i sig i tre och ett halvt år. Sen skrotades Apolloprojektet innan det ens var slutfört. Eugene Cernan var den senaste som lämnade månytan. Den 14 december 1972 skrev han sin dotters namn i måndammet strax innan han tryckte på startknappen: – Let's get this motherfucker out of here, sa han sammanbitet när motorerna drog igång. Han visste inte hur rätt han skulle få. De var de senaste - om inte de sista - orden som yttrades på månen. Det var "out of there for good" och sen var plötsligt ingenting möjligt längre. Nej-sägarna tog över. Visionärerna blåste bort med solvinden. I stället för stjärnskott fick vi nöja oss med navelludd.

Det vore mig främmande att påstå att allt var bättre förr. Men en sak var bättre. Oändligt mycket bättre - och det var framtiden. Eller åtminstone tron på den. Det tänker jag ofta på när jag är ute och paddlar vid Hälsingekusten på nätterna och ser vår övergivna måne sväva däruppe.

Så outhärdligt ensam.

Svante Lidén