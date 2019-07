Helgas krönikör Eva Björk: Sjuttio är det nya femtio? Jo tjena...

För några år sen, ganska många till och med, jo – men nu, icke! Drabbad av detta faktum hamnade jag min vana trogen i ett alltför bekant ältande. Jag verkar inte vara ensam direkt om att fundera över tidens flykt och vad den innebär för ens själ och skröpliga lekamen. Litteraturen är fullproppad med grubblande typer som liksom alla andra går mot den vår den svage kalla höst.

Att vissa av oss människor har lättare än andra att tackla livets gåtor med en axelryckning torde vara ställt utom allt rimligt tvivel, det må gälla exempelvis förekomsten av svarta hål eller varför det heter sommarmjölk. Lycklig den som kan leva lite easy-going och inte ständigt och jämt brottas med frågor man ändå inte kan få något tillfredsställande svar på.

Tillbaka till tidens flykt relaterad till hur den visar sig i ens medfarna yttre. Sjuttio är det nya femtio? Jo, tjena… Efter fotografichocken, vars sanning var lätt att kontrollera i närmaste spegel, gick tankarna till den så kallade ålderstrappan, en rätt ocharmig skildring i bilder hur människor ter sig i olika åldrar, portionerat i jämna tiotalsperioder, tjugo år, trettio år, fyrtio etcetera ända fram till middagshöjden. Därefter den trista utförsbacken mot åttio. Allt som ofta förrädiskt beskrivet i kurbits, som för att mildra budskapet.

Detta går jag dock inte på. Jag förstår ändå att efter åttio är det over and out, tydligen. Lika bra det, att döma av den upplaga av ålderstrappan som jag har det tvivelaktiga nöjet att se rätt ofta i en korridor nära mig.

Måste man för övrigt ha hembygdsdräkt hela livet, som damerna och herrarna på tavlan? På sommaren olidligt varmt, på vintern helt omöjligt att plöja ner i täckbyxor.

Robert Broberg, salig i åminnelse, tog ett fast grepp om ålderstrappan i en av sina shower. Han använde en trappstege för att illustrera den, på sitt typiskt brobergska sätt. Men efter att ha sett den dystra lutningen vände karln på stegen helt finurligt. Och se, från den tröttsamma nedförslöpan där lite smått och gott skulle klaras av såsom utbildning, yrkesval, familjeliv med trötta och hungriga telningar, you name it... så vände det och sedär! Nu gick det uppåt i en stadig kurva pekande mot solen. Varje trappsteg förde en liksom närmare himmelen.